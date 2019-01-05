Подозреваемую в торговле людьми россиянку поймали в Ереване

Россиянку, подозреваемую в организации торговли людьми, задержали в аэропорту Еревана. Об этом сообщили в пресс-службе армянской полиции, передает Sputnik Армения.

20-летнюю девушку задержали после прибытия рейса Москва–Ереван в ереванском аэропорту Звартноц 3 января. Отмечается, что подозреваемая Тахмина С. объявлена в розыск в Таджикистане. Ее обвиняют в организации торговли людьми.

На данный момент девушку задержали и арестовали.

В 2017 году украинские пограничники задержали в киевском аэропорту Борисполь россиянку, которую Интерпол объявил в международный розыск из-за подозрения в террористической деятельности. Женщина прибыла на Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получения статуса беженца.

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