Подорожание импорта не отразилось на официальной инфляции

Согласно данным Государственного комитета статистики (ГКС), стоимость импорта резко возросла, не менее впечатляющими темпами увеличилась в стране денежная база, однако годовая инфляция на низком уровне – всего 2,6%. Экономисты пытаются разобраться – насколько реальны данные официальной инфляции и как такое возможно?

За девять месяцев текущего года импорт в фактических ценах увеличился на 31.3%, в сопоставимых ценах — на 3,4%. По мнению экономиста Ровшана Агаева, отсюда следует, что темпы прироста импорта в стоимостном выражении преобладают над ростом непосредственно объемов ввозимых товаров.

«Для наглядности, если в прошлом году было импортировано 10 тонн фруктов на 1000 долларов, в этом году объемы импорта в этой позиции увеличились до 10,3 тонны, а сумма затраченных средств возросла до 1300 долларов. И если в прошлом году тонна ввозимых фруктов обходилась в 100 долларов, теперь расходы выросли до 130 долларов», — сказал эксперт.

Причины подорожания ввозимых товаров могут быть разные – либо более прозрачная работа таможенных органов, либо же ценовой рост в странах-экспортерах продукции. Однако в результате мы имеем все же подорожание. Агаев отметил интересную деталь – несмотря на резкое повышение стоимости импорта, упомянутое обстоятельство не сказалось на потребительском рынке. Во всяком случае, официальная инфляция несопоставима с уровнем повышения стоимости импорта.

Так, по информации ГКС, в январе-ноябре текущего года стоимость потребительских товаров и услуг по сравнению с отчетным периодом прошлого года увеличилась лишь на 2,6%, в том числе на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия – 3,8%, непродовольственные товары – 1,2%, платные услуги населению – 2,1%.

«Если официальные показатели роста цен отражают реальность, единственное объяснение этому — подорожание импорта обусловлено ростом цен на сырье, материалы и полуфабрикаты, а не потребительские товары. Иными словами, можно предположить, что рост цен в упомянутом сегменте серьезно превышают индекс потребительских цен, — пояснил экономист. – Но в любом случае данное обстоятельство свидетельствует о серьезном инфляционном давлении на экономику».

В эти аргументы хотелось бы верить, однако серьезные инфляционные риски создаются не только ввиду дорожающего импорта, но и резкого роста денежной базы. Даже больше – в условиях наблюдающегося роста денежной базы на уровне 18,8% годовая инфляция не может составлять 2,6%, уверен ученый-экономист Губад Ибадоглу.

Под занавес ноября денежная масса в стране составила 10 млрд. 674 млн. 500 тыс. манатов, увеличившись к показателю начала года на 1 млрд. 128 млн. 800 тыс. манатов, или 11,8%. В годовом исчислении денежная масса увеличилась на 1 млрд. 689 млн. 300 тыс. манатов (18,8%). Для сравнения, в минувшем году прирост был на уровне 12% до 1002,5 млн. манатов.

По мнению ученого, влияние монетарных факторов на темпы инфляции усугубляется тем, что рост денежной массы девятикратно превысил темпы роста ВВП по итогам десяти месяцев. Ученый считает, что показатель роста цен подвергается всевозможным манипуляциям, а скрытая инфляция даже превысила 10%.