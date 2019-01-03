Подложить свинью в год Свиньи у России получилось

Судя по всему, новый, 2019 год начался для Армении очень неудачно. А для «революционных» властей этой «многострадальной» страны тем паче. Дело в том, что Москве надоело цацкаться с Ереваном, и Кремль решил действовать жестко.

Так, цена российского газа для Армении выросла на 15 долларов. Нововведения начали действовать уже с 1 января 2019 года. Об этом сообщает «Радио Азатутюн».

Согласно дополнительному соглашению к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», отныне цена за газ составит 165 долларов за тысячу кубических метров. Цена за поставку повышается на границе Грузии и Армении.

Правда, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян попытался сохранить лицо, но, прямо, скажем, сделал это неубедительно.

По словам Пашиняна, несмотря на рост цены на газ на границе, для потребителей Армении ничего не изменится «благодаря определенным внутренним регулированиям». Такое обращение он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Что такое «внутреннее регулирование» остается загадкой, пожалуй, не только для населения Армении, но и, наверняка, для самого Пашиняна. Откуда собирается Пашинян изыскать дополнительные средства, чтобы нивелировать разницу между прежней ценой на российский газ и нынешней, непонятно.

Неужели за счет экспорта армянских помидоров, которые на самом деле поступают из Турции? Или и.о. премьера надеется на армянское лобби, на шее которого эта страна сидит уже давно? Но ведь зарубежные армяне – не дураки, чтобы бесконечно вбухивать деньги в бесперспективный проект, и тащить за уши «многострадальную» страну им тоже накладно. Так что, Пашинян лукавит, обещая, что простые армяне не почувствуют на себе лишний груз весом в 15 долларов.

Что и говорить, подложить свинью в год Свиньи у России получилось. Впрочем, этого следовало ожидать. Откровенный флирт новых властей Армении с Западом никак не мог прийтись по душе Кремлю. И даже до «исторической» встречи в Москве Путина и Пашиняна российские эксперты прочили Армении пасмурное газовое будущее.

Пашинян пытался усидеть на двух стульях, а это всегда чревато тем, что можно пролететь мимо обоих. Сделает ли и.о. премьер-министра Армении выводы из жесткого предупреждения Москвы или будет продолжать заигрывать с Западом, пока неизвестно. Но ясно одно: у России есть немало рычагов давления на свой пока еще форпост на Южном Кавказе, одним из которых является поставка вооружения на льготных условиях. Стоит Москве изменить условия поставок оружия и Еревану придется несладко. А там и до карабахского шантажа недалеко…

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