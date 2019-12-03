Подходит к концу процесс выдачи единовременных выплат наследникам шехидов

Как продолжение исполнения соответствующего указа президента Ильхама Алиева, комиссия при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики приняла решение о выдаче единовременных выплат (11 000 манатов) еще 57 наследникам 43 шехидов.

Как сообщили Report в министерстве, в ближайшие дни единовременные платежи будут переведены на банковские счета наследников и они получат официальное уведомление об этом.

В общей сложности было установлено право 12 268 наследников шехидов на получение единовременных выплат. Из них 17 558 наследникам 11 791 шехидов были предоставлены единовременные выплаты.

Программа по обеспечению единовременными выплатами наследников шехидов уже выполнена на 96,1%.