Подготовлена резолюция о политической ответственности главы МВД Грузии

Грузинская оппозиционная партия «Европейская Грузия» подготовила проект резолюции о политической ответственности министра внутренних дел страны Георгия Гахария.

Документ будет представлен на сегодняшнем заседании парламента Грузии.

В документе говорится, что чрезмерное применение силы полицией и спецназом 20 июня на проспекте Руставели в Тбилиси нанесло ущерб здоровью граждан, и поэтому следует повысить политическую ответственность главы МВД и юридическую ответственность сотрудников правоохранительных органов за превышение служебных полномочий.

В проекте резолюции также отмечается, что все граждане, незаконно задержанные в Тбилиси 20-21 июня, должны быть немедленно освобождены.(report)

| 2019-07-01T21:22:39+00:00 1 июля 2019, 23:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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