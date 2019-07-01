Подготовлена резолюция о политической ответственности главы МВД Грузии

Грузинская оппозиционная партия «Европейская Грузия» подготовила проект резолюции о политической ответственности министра внутренних дел страны Георгия Гахария.

Документ будет представлен на сегодняшнем заседании парламента Грузии.

В документе говорится, что чрезмерное применение силы полицией и спецназом 20 июня на проспекте Руставели в Тбилиси нанесло ущерб здоровью граждан, и поэтому следует повысить политическую ответственность главы МВД и юридическую ответственность сотрудников правоохранительных органов за превышение служебных полномочий.

В проекте резолюции также отмечается, что все граждане, незаконно задержанные в Тбилиси 20-21 июня, должны быть немедленно освобождены.(report)