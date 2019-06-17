Поддержим наших: азербайджанцы, которые могут стать депутатами Верховной Рады

Тема внеочередных парламентских выборов в Украине и участия в них азербайджанцев продолжает оставаться очень актуальной. Но, вначале сообщу последние на данный момент данные соцопросов. Итак, в Верховную Раду имеют шансы пройти пять политических партий, лидирует «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, опубликованные 14 июня.

Итак, 84,1% всех опрошенных уверены, что пойдут голосовать на досрочных парламентских выборах 21 июля (54,3% полностью уверены, 29,8% скорее уверены), 13,8% не уверены (7,2% скорее не уверены; 6,6% совсем не уверены), 2,1% отказались отвечать. Среди опрошенных, которые определились с выбором и намерены голосовать, результаты распределились следующим образом:

51,3% – за «Слугу народа»;

9,5% – за «Европейскую солидарность» экс-президента Петра Порошенко;

9,2% – за «Оппозиционную платформу – За жизнь» нардепов Вадима Рабиновича и Юрия Бойко;

8,7% – за «Батьківщину» Юлии Тимошенко;

5% – за «Силу и честь» экс-главы СБУ, бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря Смешко.

У партии «Голос» Святослава Вакарчука 4,9%, у других политсил – менее 3%. Правда, тут нужно учитывать то, что соучредителем SOCIS является Игорь Грынив — действующий нардеп ВР, советник экс-президента Украины Петра Порошенко. В команде Порошенко Грынив, прежде всего, политтехнолог. Именно он придумал лозунг: «Жить по-новому!», с которым Порошенко выиграл президентскую кампанию. Так что, все эти данные соцопроса от SOCIS нужно воспринимать с учетом политических предпочтений Игоря Грынива.

Но, тем не менее, именно «Европейская солидарность» выдвинула на предстоящих внеочередных парламентских выборах азербайджанку Динару Габибуллаеву. Она будет выдвигаться по одному из избирательных округов в городе Днепр. Причем, в списке «Европейской солидарности» она идет под номером 36, что делает ее шансы на попадание в Верховную Раду нового созыва очень высокими. Очень хотелось бы верить, что в итоге Динара ханум будет первой азербайджанкой в украинском парламенте.

Очень неплохие шансы, на наш взгляд, стать депутатом ВР нового созыва имеет и Искендер Искендеров. Это – один из самых уважаемых в Павлограде людей, депутат областного совета Днепропетровской области. Уроженец азербайджанского города Газах, выпускник тамошней школы номер 3, Искендер Искендеров более 35 лет проживает в Павлограде. Он – блестящий хирург, заместитель главного врача Павлоградской городской больницы №4 .

На счету И.Искендерова более 20.000 операций, то есть – два десятка тысяч спасенных жизней. Кроме того, он является тем, кто регулярно посещал зону АТО, оказывал всевозможную помощь украинской армии, волонтерил. Безусловно, он имеет очень высокие шансы на победу.

Выдвигаться же И.Искендеров будет по избирательному округу номер 36, в качестве самовыдвиженца. «Иду на нынешние выборы потому, что хочу добиться реальных реформ в здравоохранении. Хочу настоящих и позитивных перемен в Украине. Потому, поддержу новую украинскую власть. Хотя я ее еще толком не знаю, но вот власти прежней я не верю», заявил И.Искендеров. Пожелаем же и ему удачи. Ведь, чем больше азербайджанцев станут депутатами ВР нового созыва, тем лучше.

Напоследок же хочу упомянуть вот, о чем. В Азербайджане есть немало поклонников политического таланта экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Кроме того, среди представителей азербайджанской диаспоры в Украине есть те, кто не просто выражал свою симпатию этому политику, но и всячески поддерживал его. Тут и информационная поддержка в украинских СМИ была, и поставка бутербродов и всего прочего на акции «Движения новых сил» и участие в ее митингах была. Одним словом, вывернулись некоторые представители азербайджанской диаспоры в Украине, что называются наизнанку. И что в итоге?

Уже опубликован полный список кандидатов в депутаты ВР от «Движения новых сил». Возглавляет его, естественно, сам Михаил Саакашвили. Кроме того, в первой пятерке оказались: Давид Сакварелидзе, Олесь Доний, Наталья Жукова и Владимир Лановой. Никого из тех азербайджанцев, которые поддерживали Саакашвили, в сотне выдвиженцев от его партии нет. Зато, там есть сразу 7 грузин и армянин Рафаэль Мурадян. Да, вряд ли «Движение новых сил» преодолеет необходимый процентный барьер и попадет в ВР. Но, тут ведь дело в ином. В том, что не стоит очаровываться теми или иными грузинскими и украинскими политиками. Нужно поддерживать своих, азербайджанцев. Везде и всегда.