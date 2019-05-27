Подаяние на виллу?

Иногда человек сталкивается с безвыходной ситуацией, когда не может решить свои финансовые и жилищные проблемы. В таком случае, чаще всего люди обращаются за помощью к друзьям, родственникам, знакомым. Однако, порой безысходность доводит человека до стадии попрошайничества. Не нам судить тех стариков и инвалидов, которые вынуждены просить на пропитание, протянув руку на улице.

Нахид дайы (имя изменено из этических соображений) — инвалид. Он потерял обе ноги в аварии. Прискорбно то, что он еще не стар — ему всего 54 года, но при этом он вынужден сидеть в потрепанной инвалидной коляске около станции метро Иншаатчылар. Сам он говорить отказывается, а вот Самир Мамедов, который арендует тут объект, говорит, что дядя Нахид появился на территории около 4 лет назад. «Было жаркое лето. Ранним утром, когда я только открывал «точку» его привезла женщина. В течение дня он не пил воды, несмотря на жару, не ел. Он просто сидел с опущенной головой и вытянутой рукой. На все предложения воды и еды он, потупив взор, отказывался. К сожалению, он сидит вот так и зимой и летом. В любую погоду. Ближе к вечеру, его забирают. Но, люди добры к нему. Он не пристает, не призывает помочь ему, наглости в нем нет… Жаль мужика, вроде и не стар» — говорит сосед инвалида по «объекту». На вопрос, назначена ли ему помощь, Самир сказал, что ничего не знает. Все, что ему известно: у Нахида есть родственники, которые вывозят его на улицу, чтобы «не сидел без дела».

На самом деле, Нахид дайы учтив, благодарит за каждые 10-20 гяпик, никогда не пристает, даже не смотрит в глаза подающих.

Это не восторг. Просто все познается в сравнении. В отличие от дяди Нахида, на следующей остановке орудуют уже совсем другого типа люди.

Сфотографировать их — значит вызвать гнев попрошаек: из несчастного, умоляющего, страждущего человеческого сострадания существа, они превращаются в фурий, с которыми лучше не связываться.

Да, вы можете сказать, что можно и не подавать милостыню, пройти мимо. Что, в принципе и следует делать. До недавних пор так и делалось. Шайка несовершеннолетних девиц с привязанными к спинам грудничками, «полуслепой» мужчина с тростью, пожилая, грузная женщина — все они переселились в … общественный транспорт. В автобусе на длинных остановках они подходят к каждому из пассажиров, просят помочь деньгами, тех, кто не реагируют, могут потянуть за рукав.

Так, несмотря на то, что в подавляющем большинстве автобусов установлены камеры, определенный процент «всевидящих ок» оказались просто муляжом. Опасность от этого только возрастает: нет камеры, нет безопасности, соответственно, нет гарантий того, что волшебным образом не пропадет кошелек, часы, другие ценные вещи.

Кто же должен обеспечивать безопасность пассажиров общественного транспорта, и есть ли на «нуждающихся» управа?

Юрист Кянан Гасанов говорит, что отдельной статьи за попрошайничество нет, но она входит в другую статью — занятие бродяжничеством.

«В кодексе об административных правонарушениях Азербайджанской Республики есть отдельная статья — 307-1. В ней указано, что за занятие бродяжничеством граждане предупреждаются или по обстоятельствам дела с учетом личности совершившего проступок, если применение данных мер признано недостаточным, применяется административный арест сроком до десяти дней, иностранцы и лица без гражданства предупреждаются или в административном порядке выдворяются за пределы Азербайджанской Республики с применением штрафа в размере от двадцати до двадцати пяти манатов либо без применения штрафа. Что подразумевается под словом бродяжничество? В данной статье речь идет о лицах без определенного места жительства и средств для проживания, не занимающихся тем или иным общественно полезным делом или профессиональной деятельностью, постоянно занимающихся мелким воровством или зарабатывающих на жизнь попрошайничеством. То есть, попрошайки, также как и карманники, являются нарушителями правопорядка. Соответственно, это занятие противозаконно», — говорит юрист.

Он также отмечает, что подобная проблема существует почти во всем мире и нередко группы лиц, занимающихся данной т.н. «деятельностью», именуются мафией. «В соседней Грузии эта проблема может настичь любого туриста, прогуливающегося по центральной улице. Вообще, практически в любой постсоветской стране уличные попрошайки могут не только обмануть и вымолить копейку, но и украсть ценные предметы. Поэтому, необходимо быть предельно осторожными как в своей стране, так и за границей», — считает К.Гасанов.

Здесь еще один не самый приятный момент: чем дальше от центра нашей любимой столицы, тем менее этично ведут себя профессионалы сего ремесла. В поселковых автобусах можно столкнуться с агрессией просящего. Не подал — значит, будешь проклят. Как же бороться с этой напастью?

В некоторых странах, обезопасить общество могут муниципальные органы. У нас в стране, несмотря на активность Бакинского Транспортного Агентства, структура этим вопросом не занимается. А занимаются этим сотрудники полиции.

Как сообщили из министерства Внутренних Дел страны, периодически проводятся рейды, выявляются лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством и в отношении них принимаются соответствующие меры. Часть из них — лица, не достигшие совершеннолетия.

Какие меры принимаются — точно неизвестно. Наверное, все-таки те, которые предусмотрены законом.

Психолог Айнур Гаджиева отмечает, что правоохранительные органы могут бороться с этой напастью только в том случае, если у людей будет единая гражданская позиция по этому поводу. «Пока все люди не поймут, что давать милостыню и заниматься благотворительностью — это две разные вещи, ни о какой фундаментальной борьбе речи быть не может. Посмотрите вокруг: из 20 пассажиров автобуса, хотя бы 1-2 подают милостыню. И чаще всего это не из сострадания, а для того, чтобы частично самоутвердиться в обществе, показать, мол, вот, я помогаю нищему. Пока это понятие не сотрется из сознания людей, и они не поймут, что помогать нужно проверенным людям, а не тем, кто сначала на костылях молит о копейке в одном автобусе, а потом перебегает через дорогу и вновь притворяется инвалидом ради своей выгоды. С психологической точки зрения, существует определенная грань, перейдя которую, просящие милостыню уже не считают свое дело чем-то унизительным, но наоборот, начинают требовать и нагло выманивать деньги у пассажиров, прохожих. Нуждающейся человек так себя вести не будет. Он понимает, что любая помощь, оказанная ему — это помощь, оказанная добровольно. А попрошайки-профессионалы — особенно те, кто с детства занимаются этим делом — считают, что все им должны. Так что, единая гражданская позиция — единственный выход из этого болота», — подытожила психолог.

На самом деле, помощь нуждающемуся человеку — похвальна. Наверняка, каждый из нас не раз опускал мелочь в протянутую руку, думая, да что там 20 гяпик — не обеднею. Вот только разница между нами в том, что мы, едущие в общественном транспорте, из сострадания отдаем им свои заработанные деньги, а для них попрошайничество — это настоящий бизнес.