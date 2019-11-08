Подарок Александра I карабахскому хану: в Баку впервые демонстрируют уникальный экспонат

В Баку впервые представлено знамя Карабахского правителя Мехтикули хана. Это – подарок российского императора Александра I, долгие годы хранящийся в фонде Национального музея истории.

В мероприятии принял участие министр культуры Абульфаз Караев, историки, ученые и представители СМИ.

Историческое значение знамени поистине неоценимо – экспонат является материальным подтверждением того, что российские императоры признавали в качестве правителей Карабаха азербайджанских ханов из династии Джаваншир. В качестве признания этого и как символ власти и было даровано знамя.

Гостям и участникам мероприятия также была представлена книга «Знамя правителя Карабаха Мехтикули хана», изданная на двух языках – азербайджанском и русском. Ее автором является доктор философии по истории, доцент, заведующий отделом выставок и экспозиции Музея истории Сабухи Ахмедов.

В интервью # он рассказал, что это почетное знамя было передано в дар императором Александром I карабахскому хану в 1807 году:

«Мы также продемонстрировали сегодня памятную медаль, которая была дарована сыну Мехтикули хана — Мамедгасан хану, на которой написано: «карабахскому наследнику». Как мы видим, планировалось, что власть перейдет дальше, и именно азербайджанцы будут править Карабахом. Таким образом, всякие фальсификации о том, что здесь не было азербайджанцев, опровергаются наглядными материалами. Музеем была проведена скрупулезная работа по обнаружению документов, которые подтверждают историю передачи этого знамени», — рассказал С.Ахмедов.

Полюбоваться уникальным экспонатом вскоре смогут все желающие.

Как отметил Сабухи Ахмедов, в настоящий момент в музее ведутся работы по созданию новой экспозиции, в которой предусмотрена демонстрация знамени.

Знамя представляет собой полотнище из белого канауса на древке, с бахромой, с двумя шнурами, с кистями и подтоком.

Полотнище знамени — 115 сантиметров в ширину, а 110 сантиметров в длину. Оно прямоугольное, двустороннее, то есть имеет лицевую и обратную стороны. Изображения на обеих сторонах одинаковые: герб Российской империи – двуглавый орел серого цвета, а также символы власти – скипетр, держава в лапах и короны на орлиных головах –все золотистого цвета

Полотнище в хорошей сохранности, однако, цвета его поблекли, а в ряде мест изображение облупилось.

По словам С.Ахмедова, в тридцатые годы в Эрмитраже была проведена реставрация знамени, но, к сожалению, выполнена была она грубо и кустарным методом, с использованием дешевых материалов, что и отразилось на состоянии экспоната.

Директор Музея истории, академик Наиля Велиханлы, выступая на мероприятии, обратила внимание гостей на то, что знамя Карабахского хана демонстрируется накануне Дня государственного флага Азербайджана, и что в целом это следует рассматривать как большое и важное событие.