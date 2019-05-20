Подал в отставку премьер-министра Украины

Пресс-секретарь главы правительства Украины Василий Рябчук сообщил, что премьер-министр Владимир Гройсман уже написал заявление об отставке. Копию документа Рябчук опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС.

«Согласно части второй статьи 115 конституции Украины прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», — сказано в заявлении Гройсмана, адресованном Верховной раде.

Заявление подписано премьер-министром и датировано 20 мая. Рябчук отметил, что Гройсман «не держится за кресло».

В понедельник Гройсман объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета. «Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства в среду», — заявил он на брифинге.

Премьер добавил, что принял это решение после того, как президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу, что правительство должно уйти в отставку. При этом он заявил, что не планирует покидать политику и будет баллотироваться в Верховную раду.