Подайте на образование

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В Азербайджане в настоящее время проводятся заключительные обсуждения по новой студенческой кредитной системе.

Об этом сказал заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев.

По его словам, связанная с кредитами новая система начнет применяться в следующем учебном году, передает Trend.

«Ведутся заключительные обсуждения по студенческим кредитам. Это создаст возможность для оплаты студентами обучения в вузе в форме кредитов», — сказал замминистра.

Основное преимущество кредита на образование в мировой практике состоит в наличии опции отсроченного платежа, что и отличает его от других банковских продуктов. Это «длительный кредит», дающий возможность заемщику сначала встать на ноги, а затем постепенно начать выплачивать долг (через 4 или 5 лет после получения диплома). В мировой практике еще одно преимущество образовательного кредита — более низкая процентная ставка — примерно на 5% ниже по сравнению с другими видами кредита. Плюс банковского займа на образование также состоит в том, что заемщиком может выступать сам студент, и ему необязательно доказывать свою платежеспособность. Созаемщиками в данном случае могут быть родители.

Однако, банки нередко предъявляют дополнительные требования, например, для получения кредита необходимо застраховать жизнь и здоровье. Помимо того, чаще всего, средства можно использовать только на оплату обучения в стране, гражданином которой студент является. Получить кредит могут только учащиеся с хорошей академической успеваемостью, которую они должны доказывать из года в год, принося справки об успешно сданных сессиях. В противном случае банк вправе аннулировать отсроченный платеж, и за обучение нужно будет платить после получения первых оценок, которые не удовлетворили банк. Условия, конечно, разные, но такую возможность предоставляют далеко не все страны. Естественно, если в нашей стране система заработает, мы войдем в список стран, которые помогают молодым гражданам построить будущее, имея высшее образование. К сожалению, пока эту возможность наши молодые люди получали в основном от международных фондов и организаций, которые готовы были оплатить курсы повышения квалификации и магистерское обучение и то, исключительно за рубежом. Например, стипендиальная программа Civil Society Leadership Awards предоставляет полную стипендию на получение степени магистра для кандидатов, которые демонстрируют высокую успеваемость, отличные профессиональные навыки и приверженность к проведению социальных изменений на своей родине.

Обычно, международные организации не выделяют гранты на получение бакалаврского образования и образования на родине заявителей. Наверное, это даже к лучшему: зарубежные ВУЗы могут дать то образование, о котором в большинстве случаев, мы можем только мечтать.

Эксперт в сфере образования Кямран Асадов говорит, что в Азербайджане студенты, из малообеспеченных семей, которые затрудняются оплатить свое образование, могут получить длительный льготный кредит. «Такие кредиты выдаются по инициативе министерства Образования. Проект реализует Студенческий кредитный фонд «Maarifçi», для получения образования в таких ВУЗах, как БГУ, Азербайджанский университет языков (ADU), Педагогический университет, университет Нефти и Промышленности, Технический, Экономический университет, университет Архитектуры и Строительства, БСУ, Гянджинский и Сумгаитский университеты. В фонд могут обратиться граждане Азербайджана, являющиеся студентами университетов-учредителей и испытывающие трудности с оплатой обучения в платных отделениях ВУЗов. Особые условия касаются возраста студентов — они не должны быть старше 25 лет — и финансового положения — общий долг семьи студента по кредиту не должен превышать 10 тысяч манатов», — поясняет эксперт. По его словам, сегодня только 17% населения Азербайджана имеет высшее образование. «Неоспоримый факт, что на данный момент многие студенты испытывают трудности с оплатой. Сегодня в более 50 университетах страны обучаются порядка 160 тысяч студентов. 70% из них обучаются за свой счет, то есть на платной основе. Неприятный момент состоит в том, что средняя плата за обучение в отечественных ВУЗах составляет примерно 2 тысячи манатов. Есть такие специальности, за получение которых требуется плата, в размере 6500, 5000, 4300 манатов. Такие суммы посильны далеко не всем гражданам. Неудивительно, что за последние 5 лет 7 тысяч граждан прервали процесс обучения из-за затруднений с оплатой. Правда, в 2015 году в Азербайджане учредили фонд «Maarifçi», но отмечу, что до сегодняшнего дня организация выделила образовательный кредит на льготных условиях всего 200 студентов. А это небольшая цифра, если учесть, что в 54 ВУЗах страны получают образование 165 тысяч студентов», — говорит К.Асадов.

Эксперт считает, что необходимо привлечение крупных компаний, представителей частного сектора, для укрепления кадрового потенциала и представления интересных позиций. «К сожалению, только 42% выпускникам ВУЗов удается устроиться на работу. А это означает, что кредиты, взятые на оплату обучения потенциально превращаются в проблемные. В стране и так объем проблемных кредитов достигает 4 миллиардов манатов. Проблемы с трудоустройством выпускников автоматически увеличат эту цифру», — подытожил Кямран Асадов.

За рубежом в основном фонды кредитования образования создаются самими университетами, которые выделяют средства для финансирования талантливых или студентов из малоимущих семей. В Германии кредит на обучение могут взять все студенты в возрасте от 18 до 30 лет. Максимальная сумма – 7800 евро в год (650 евро в месяц). Гибкая процентная ставка – от 5,95 до 8,38%. Период погашения – до 25 лет. Все риски по невозвратам берет на себя Банк развития Германии. В Норвегии образовательными кредитами пользуются до 42% студентов. Кредиты за учебу в норвежских вузах выплачиваются в течение 20 лет. В Дании за образовательными кредитами обращаются 83% студентов. Проценты за кредит начисляются с момента предоставления займа и равны 4% во время обучения. В Японии государственных вузов очень мало, и государство финансирует только половину стоимости обучения. Японские студенты вынуждены тратить от 7 до 12 тысяч долларов США за один год обучения. Обычно они обращаются за финансовой помощью в Японский стипендиальный фонд, который получает поддержку от различных государственных учреждений и общественных организаций. В Нидерландах если студент получает высокие оценки, то его грант превращается в подарок. В Швеции для получения кредитов студенты обязаны сдавать 75% экзаменов по курсу в установленный период времени. В Швеции высшее образование бесплатное. Но студенты должны оплачивать сопутствующие расходы, то есть проживание, питание, учебники и т. п. До 95% шведских студентов обращаются за кредитами в Государственную кредитную контору, где им могут выдать кредит от 17 до 23 тысяч долларов США под 1,5–2% годовых. Срок возврата образовательного кредита не ограничен.

О том, какие условия будут выставлены нашим студентам, пока неизвестно. Стоит надеяться, что мировая практика хотя бы в этот раз не обойдет стороной нашу страну.