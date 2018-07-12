Подача электричества в Баку полностью восстановлена

«Азерэнержи» распространило сообщение в связи с перебоем в подаче электроенергии в ряде регионов Азербайджана.

Как сообщает АПА-Экономикс, в сообщении говорится, что 12 июля около 15:30 на территории расположенного в 151 км от города Мингячевир села Биджо Агсуинского района на принадлежащей ОАО «Азерэнержи» высоковольтной линии электропередач, а также на расположенной в 20 км от села Ханабад Евлахского района территории, где находятся воздушные линии электропередач, произошел пожар.

В сообщении отмечается, что на основании поступившей в Центральную диспетчерскую службу ОАО «Азерэнержи» информации, из-за пожара на соединяющих ТЭС «Азербайджан» и ГЭС Мингячевир с подстанцией «Абшерон» линий электропередач высокого напряжения, линии электропередач Габалы напряжением 220 кВ, Агсу напряжением 220 кВ и воздушные линии Абшерон напряжением 330 кВ с целью предотвращения возможной тяжелой аварии были отключены от цепи.

Благодаря усилиям пожарных расчетов МЧС удалось локализовать пожар на пшеничных полях Агсуинского района. По сообщению, подача электричества в Баку полностью восстановлена.

«В настоящее время ведется работа по обеспечению электроснабжения других регионов», говорится в сообщении.

Отметим, что МЧС распространил информацию о пожаре в Евлахском и Агсуинском районах. В сообщении отмечается предотвращение приближение пожара на пшеничном поле у села Ханабад Евлахского района к высоковольтным ЛЭП.

Также локализован пожар у села Биджо Агсуинского района.

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