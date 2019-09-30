Под санкции США попали три самолета и яхта

Под санкции Минфина США, объявленные в связи с «вмешательством в американские выборы», подпали три самолета и яхта, принадлежащие российскому бизнесмену Евгению Пригожину, говорится в пресс-релизе ведомства, сообщает interfax.ru.

«Минфин ввел санкции в отношении личных самолетов, яхты и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за «Агентством интернет-исследований» и его попыток подорвать американский демократический процесс», — отмечается в документе.

«Пригожин задействовал ряд подставных компаний, чтобы в его личной собственности класса люкс оказались три частных самолета и яхта», — утверждают в Минфине.

В ведомстве также уточнили, что данные меры предпринимаются в связи с попытками «Агентства интернет-исследований» при поддержке Пригожина вмешаться в промежуточные выборы в США 2018 года.