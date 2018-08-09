Под Ростовом нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамид

Археологи обнаружили древнее захоронение в зоне будущего строительства автодороги у города Аксай в Ростовской области. Об этом сообщает госкомпания «Автодор», выступившая заказчиком изысканий.
По оценкам специалистов, захоронение можно отнести к IV тысячелетию до нашей эры.

«Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! По мнению ученых, это уникальные находки, которые можно назвать настоящей научной сенсацией», — говорится в сообщении.

При раскопках археологи нашли оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. Там в хорошем состоянии сохранились сосуды, которые традиционно использовались для заупокойной пищи, элементы конских уздечек — символы лошади, а также медные орудия, которые могут свидетельствовать о захоронении людей с высоким социальным статусом.

По словам археологов, о древнем кургане в этом месте было известно уже давно. Он обозначен еще на картах XIX века под названием «Фигурин». Но провести полноценное исследование не удавалось из-за отсутствия финансирования.

«Уже первые результаты раскопок говорят об уникальном характере этого объекта культурного наследия, который будет изучен благодаря реализации проекта государственной компании по строительству обхода города Аксая», — подчеркнули в «Автодоре».

РИА Новости

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| 2018-08-09T23:09:24+00:00 10 августа 2018, 08:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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