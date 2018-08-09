Под Ростовом нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамид

«Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! По мнению ученых, это уникальные находки, которые можно назвать настоящей научной сенсацией», — говорится в сообщении.

При раскопках археологи нашли оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. Там в хорошем состоянии сохранились сосуды, которые традиционно использовались для заупокойной пищи, элементы конских уздечек — символы лошади, а также медные орудия, которые могут свидетельствовать о захоронении людей с высоким социальным статусом.

По словам археологов, о древнем кургане в этом месте было известно уже давно. Он обозначен еще на картах XIX века под названием «Фигурин». Но провести полноценное исследование не удавалось из-за отсутствия финансирования.

«Уже первые результаты раскопок говорят об уникальном характере этого объекта культурного наследия, который будет изучен благодаря реализации проекта государственной компании по строительству обхода города Аксая», — подчеркнули в «Автодоре».

РИА Новости