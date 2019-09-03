Под Кремлем построят музей

Сообщается, что административный 14-й корпус был построен в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Отмечается, что в 2015-2016 годах наземная часть 14-го корпуса, не представлявшего исторической ценности, была демонтирована, и на его месте проведены археологические исследования. В ходе обследования ученые обнаружили части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.