Под Кремлем построят музей

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства подземного археологического музея на базе остатков фундамента храма, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля.
«Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля. По итогам проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации на его строительство выданы положительные заключения», — говорится в сообщении на сайте Главгосэкспертизы, пишет ria.ru.
Сообщается, что административный 14-й корпус был построен в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Отмечается, что в 2015-2016 годах наземная часть 14-го корпуса, не представлявшего исторической ценности, была демонтирована, и на его месте проведены археологические исследования. В ходе обследования ученые обнаружили части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.