Под Красноярском «черные археологи» нашли редкое древнее захоронение

Захоронение принадлежит народу коттов, которые проживали в южной Сибири, уточнили в музее. Уже в середине XIX века насчитывалось не более пяти носителей зыка. В дальнейшем котты были ассимилированы русскими и бурятами.

Представитель музея также сообщил, что раскопки проводили так называемые «черные археологи», чья деятельность официально запрещена. Научные сотрудники музея убедили их сдать находки. В ближайшее время артефакты будут изучены, и после их можно будет увидеть в экспозиции учреждения.