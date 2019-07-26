«Под конец пляжного сезона исполнительная власть рассказывает сказки»

На волне общественного резонанса, вызванного тем, что море с каждым годом становится в буквальном смысле недоступно для граждан страны из-за страсти сильных мира сего к строительству здесь километровых заборов, исполнительная власть выступила с интересным заявлением.

Руководитель пресс-службы бакинской ИВ сообщил, что начались работы по созданию общественных пляжей. Что такое «общественные пляжи» и почему их принялись «создавать» — тема отдельного разговора. К сожалению, местное СМИ не узнало у представителя городской исполнительной власти, что означает это определение. Ведь по закону все пляжи на побережье Каспия априори являются общественными и захвату частными лицами не подлежат, а частные объекты можно возводить лишь в 25-50-ти метрах от линии берега.

Как бы то ни было, но согласно заявлению, на первом этапе «создание общественных пляжей» охватит пляжи Шихово в Сабаильском районе, поселке Новханы, затем Говсане, Бузовне, Бильгях и Нардаране. Вход на пляжи будет бесплатным, бодро рапортует сотрудник ИВ, а соответствующие структуры, с его слов, будут контролировать этот вопрос. Словом, пляжный сезон близится к завершению, а радетели за общественное благо только обещают гражданам создать человеческие условия для отдыха на уцелевших от нашествия вилл и заборов скудных участках моря.

Что именно означает намерение ИВ «создать общественные пляжи»? Будут ли там зонтики и лежаки для отдыхающих, установят ли общественные туалеты и раздевалки – загадка. Ясно одно, такое предприятие не выгодно самой исполнительной власти, поскольку именно ее местные подразделения сдают во временную аренду пляжные участки побережья. Стоит ли говорить, что присутствие бесплатного пляжа с цивильными условиями для отдыха отобьет желание у потенциальных клиентов пользоваться услугами платных частных объектов. Скажем, станет гражданин средней руки платить за зонтик и раздевалку на частном пляже, если рядом то же самое можно брать и использовать бесплатно?

Инициатива городской ИВ явно не соответствует интересам частного бизнеса, арендующего у нее территории пляжей. А это внушает серьезные сомнения в реальности таких заявлений, кстати, вызвавших бурные обсуждения в социальных сетях. Граждане удивляются, почему это решение приняли в середине лета? По мнению пользователей социальных сетей, в этом году насладиться бесплатным удовольствием уже не получится. Звучат опасения, что на следующий год чиновники просто забудут о своих обещаниях.

«Пляжный сезон заканчивается, а нам только начали рассказывать сказки, — пишет в своем профиле известный адвокат Аслан Исмайлов. – А ведь еще совсем недавно этот же человек говорил публично, что все пляжи в Баку бесплатные. Если не будет мощного общественного спроса нас так и будут кормить сказками, поскольку ни один метр побережья не может быть захвачен без мзды. Корень проблемы в том, что если сейчас начнут демонтировать застройки и заборы по берегу Каспия, заплатившие за это «собственники» потребуют назад свои деньги».

Пользователи соцсетей интерпретируют последнее заявление ИВ как признание неспособности ведомства освободить побережье Каспия от захвативших его влиятельных оккупантов. Этим объясняются и сроки заявления, сделанного под конец сезона, аккурат после бесплодных попыток показать свое рвение на примере мелких, но наглых арендаторов побережья. Забота о гражданах в формате «общественных пляжей» выглядит странно, поскольку все эти годы ничто не мешало чиновникам ИВ позаботиться хотя бы о минимальных условиях в местах отдыха населения – чистоте побережья, раздевалках и, на худой конец, общественных туалетах.