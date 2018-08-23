Под досудебную блокировку в РФ могут попасть 19 млн сайтов

Под досудебные блокировки за «обоснование и оправдание» терроризма и экстремизма в России могут попасть до 19 млн сайтов. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на отзыв экспертного совета при правительстве на законопроект Минкомсвязи. Этот проект расширяет полномочия Генпрокуратуры по блокировке информации в интернете без суда.

«Блокировка такого количества ресурсов может привести к существенному увеличению маршрутных таблиц, что может оказать большое влияние на качество услуг передачи данных пользователям сетей связи на территории РФ, включая доступ к государственным информационным системам», — говорится в заключении экспертов.

Понятия «обоснование» и «оправдание», по мнению экспертов, имеют двусмысленный и абстрактный характер, а значит, возможны широкие трактовки и злоупотребления. Получается, что согласно новой норме «оправдывающими экстремизм или терроризм» могут быть признаны работы Маркса, Ленина, большая часть работ советских писателей и историков, современной публицистики и беллетристики, а также любая критика современной действительности, указывают эксперты.

Они рекомендуют Минкосвязи доработать законопроект. В министерстве сообщили, что получили это экспертное заключение и сейчас рассматривают его.

31 просмотров