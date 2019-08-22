Почтовые марки, посвященные 100-летию ГПС Азербайджана выпущены в оборот

ООО “Азермарка” выпустило в оборот почтовый блок, посвященный 100-летию Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Почтовый блок размером 115х135 миллиметра состоит из трех марок, размер марок составляет 56х34 миллиметра, передает в четверг Trend со ссылкой на ООО «Азермарка».

Тираж почтового блока составил 10 тысяч марок, а номинальная стоимость одной марки — три маната.

В дополнение выпущены 750 конвертов «Первый день». Этот оригинальный почтовый блок разработан главным художником ООО «Азермарка» Вугаром Эюбовым и издан французской типографией Cartor Security Printing.

Отметим, что на первой марке изображена медаль, выпущенная по случаю 100-летия ГПС, на второй — азербайджанский пограничник с биноклем, а на третьей — нагрудные медали академии и спецшколы ГПС.

| 2019-08-22T17:04:01+00:00 22 августа 2019, 20:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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