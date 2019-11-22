Почеттино трогательно попрощался с игроками «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино трогательно попрощался с футболистами команды, передает Sport24.

Специалист оставил послание игрокам на тактической доске, которая находится в раздевалке.

«Большое спасибо всем вам! Мы не можем сказать прощайте… Вы всегда будете в наших сердцах», — написал он.

Почеттино возглавлял английскую команду с 2014 года. Он был уволен из-за неудовлетворительной игры «Тоттенхэма» в этом сезоне в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его место занял Жозе Моуринью, последним местом работы которого был еще один английский клуб — «Манчестер Юнайтед».