Почему же Пашинян не Саакашвили?..

Экс-президента Армении Р.Кочаряна вновь вернули в следственный изолятор. Некоторые, особенно, российские политические наблюдатели обвиняют премьера Н.Пашиняна в том, что якобы тот «сводит счеты» с экс-президентом.

Но еще К.Маркс писал, что основы, устои любого государства разрушаются в двух случаях: когда есть наказание, но нет преступления и когда есть преступление, но нет наказания.

В случае Р.Кочаряна есть преступление, он попрал конституционные права собственных граждан, подавил мирные акции, фактически узурпировал власть. Значит, должно быть и соответствующее наказание, чтобы это не превратилось в привлекательный прецедент, и чтобы такое больше не повторилось.

И все же премьеру Н.Пашиняну не мешало бы более основательно, глубже вдуматься по поводу преступлений экс-президента и постараться ответить на один очень простой вопрос: собственно говоря, почему же армяне были против власти карабахского политического клана – ведь, эти люди, как минимум, формально были «национальными героями», вернувшие армянам «вожделенный Арцах», сделавшие первый «заметный шаг» на пути к возрождению, т.н. «Великой Армении»!

По формальной логике, точнее по логике армянских горе-националистов армяне должны были, как говорится, до седых волос молиться им, поддерживать их власть и быть к ней довольно лояльными.

Но получилось наоборот, теперь кроме жалких остатков карабахского клана никто Кочаряна не поддерживает, людям совсем уж индифферентно, где находится экс-президент – в тюрьме или в собственном доме? Так в чем же проблема?

Может, многих, особенно, обычных, простых людей, еще сохранивших трезвость мысли, вовсе не интересует политическая авантюра кучки политиканов и преступников, которые привыкли наживаться на горе собственного народа, которые ввергли свой народ в очередную авантюру и политическую паутину, опутавшую их на целых тридцать лет?

Может, эти люди просто-напросто боятся более открыто и однозначно выражать свое недовольство политикой, проводимой в их стране вот уже тридцать лет?

Ведь, как минимум, во время известных сумгаитских событий все мы были свидетелями того, как расправляются армянские националисты с теми соотечественниками, которые не поддерживают их авантюристические планы!

Может быть, новому премьеру, и на самом деле, стоит, как следует, попытаться прозондировать общественное мнение?..

Думается, что, пока не ответив на эти вопросы Пашиняну не удастся, по крайней мере, очень трудно будет выстроить успешный внутренний политический вектор. «Оставаясь одной ногой в старой Армении и пытаясь войти в Армению другой, Пашинян фактически не получил новую Армению» — так написал недавно один армянский политолог.

Думается, что он прав. К сожалению, Пашинян одной ногой еще находится в старой Армении и это конечно, имеет свои причины.

Во-первых, к этому побуждает его Кремль, фактически требуя от него продолжения прежней региональной и глобальной политики.

Во-вторых, конечно же, он опасается своих политических оппонентов, которые иногда его обвиняют чуть ли не в «строительстве нового Турана» или в желании вернуть Нагорный Карабах Азербайджану.

В-третьих, Пашинян также армянин и ему тоже не чужды легенды о «Великой Армении».

Поэтому карабахский вопрос продолжает оставаться в тупике и с каждым днем вероятность возобновления очередных крупномасштабных военных операций растет.

Думается, что от этого в конечном итоге, проиграет Армения, т.к. Азербайджан продолжает оставаться самым стабильным государством региона, и нет паники или же суматохи, что в любое время в Карабахе могут начаться военные действия.

Наоборот, азербайджанский президент не раз заявлял, что война для нас еще не окончена, завершился только первый ее этап.

Вдобавок, усиливаются не только чисто военно-технические показатели армии, но и обеспечивается надежное социальное положение военнослужащих – президент буквально недавно вновь поднял зарплату всем представителям силовых структур и произвел весьма важные кадровые назначения и рокировки, опять же, в том же, силовом сегменте правительства.

Есть такая известная поговорка: правительство, которое не кормит собственную армию и общество, вынуждено будет кормить чужую армию.

Какую политику может противопоставить всему этому премьер- министр Пашинян, кроме своих бредней по карабахской тематике?

Год, конечно, небольшой срок, но и немалый временной интервал, он достаточен чтобы каждый новый политический лидер обозначил контуры своей политики.

Уже всем понятно, что из Пашиняна Саакашвили не получится, мало того, многие глубоко сомневаются в том, а станут ли годы его правления чем-то примечательными? Причин тут много и часть из них мы перечислили выше. Добавим, что парламент и правительство требуют от человека совсем разные качества.

То, что депутат парламента Пашинян стал лидером «бархатной революции», в этом ничего удивительного нет – опыт парламентария, умение говорить красочно и аргументированно помогло ему привлечь массу на свою сторону. Но члену, тем более, лидеру правительства требуются совсем иные качества, такие люди в первую очередь должны быть превосходными чиновниками, либо аппаратчиками.

Заметим, что нечто схожее было и в Азербайджане в 1992-93 гг. Лидеры того периода не смогли стать чиновниками, почти каждый министр был «лидером» какой-то политической партии и представлял себя «потенциальным кандидатом» в президенты – но ведь, президентский пост в стране один! Схожая картина вырисовывается и в Армении, уже появилось шутливое выражение: Пашинян работает премьером при министре обороны Д.Тонояне…

В первые месяцы революции Пашинян часто апеллировал к американскому экономисту Д. Аджемоглу. Не знаю, чем кончилось их «сотрудничество», но армянскому премьеру не мешало бы прочитать книгу своего соотечественника, которая имеет довольно интригующее название: «Почему одни народы богатые, а другие бедные?». Может, после этого он сделает соответствующие выводы для себя и станет, если уж не Саакашвили, то хотя бы нормальным премьер-министром…