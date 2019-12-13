Почему Сенат открыл ящик Пандоры

12 декабря американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о так называемом геноциде армян в 1915-1923 годах в Османской империи.

Резолюция Сената США о признании геноцида армян в Османской империи с юридической точки зрения не имеет обязывающего характера, но обладает значительной символической силой, прежде всего, в отношениях Вашингтона с Турцией. Этот шаг может привести к дальнейшему усилению напряженности между двумя странами.

Документ поддержали 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали 11. При этом резолюцию поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

Комментируя # этот шаг США, политолог Ильгар Велизаде, сказал, что принятие сенатом резолюции произошло в результате внутриполитической активности в последнее время.

«На фоне обострения отношений США с Турцией, конгресс принял резолюцию, которая была призвана оказать давление на Анкару. Однако после визита Эрдогана в США данное решение было заблокировано, поскольку она противоречила интересам США, и сам Трамп об этом говорил.

Почему сейчас они приняли эту резолюцию? Дело в том, что на фоне импичмента и ухудшающихся преимуществ Трампа на предстоящих выборах замаячил еще один кризис: когда сенат находится в плохих отношениях с конгрессом», — отметил эксперт.

Велизаде считает, что республиканцы, которые поддерживали администрацию Трампа, были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы не обострять внутриполитическую ситуацию в стране.

«Это им нужно было для того, чтобы не быть обвиненными в попытках паралича законодательной власти, тем более это не такая принципиальная инициатива. То есть это внутриполитические разборки, под которые умело подстроилось армянское лобби. Это люди, которое долгое время занимаются политическими спекуляциями, манипуляциями и они использовали это в своих целях», — добавил он.

Политолог, говоря о резолюции, отметил, что она сама «ломаного гроша не стоит», потому что никаких последствий для Турции не несет.

«Лет 20 назад, в России был признан «геноцид армян», а сейчас она один из ближайших партнеров Турции в регионе. Плевать хотели они на этот «геноцид», но армяне «не пинают» Россию за дружбу с Турцией», — сказал он.

По его мнению, Турция очень влиятельный игрок на Ближнем Востоке и «геноцид армян» не меняет статус этой страны.

Он также добавил, что Турция — единственная страна НАТО на Ближнем Востоке, и это создает стратегическое преимущество для НАТО и прежде всего для США.

«Несмотря на все противоречия, страны реализуют целые программы военно-стратегического характера. Что по факту изменится после принятия этой резолюции? Ничего, разве что останется неприятный осадок, который долгое время будет портить отношения между странами, но этим все и ограничится», — полагает аналитик.

Эксперт задается вопросом, насколько продуктивно через своих проплаченных людей продвигать подобную резолюцию?

«Если обратить внимание, какие страны признали этот «геноцид армян», то это в основном христианские страны. В целом Армения хочет представить себя западному миру, как страну, которая находится на передовой в войне с мусульманским миром. Это спекулятивная игра, которая Армении серьезных дивидендов не дает. Таким образом, она еще больше усугубила свою изоляцию тем, что соседние страны смотрят на нее как на инструмент в чужих руках. Если армянам нравится такая роль – это их проблема», — считает он.

Велизаде добавил, что этот прецедент открывает «ящик Пандоры».

«Во время колонизации западные страны осуществляли этнические чистки. Если этому примеру последуют другие страны и потребуют признать такого рода акции… К сожалению, мы сейчас наблюдаем за непонятным прецедентом, который усложняет международное право», — резюмировал он.