Почему Россия потеряла былую привлекательность?..

Вечно недовольные и постоянно что-то ищущие политологи и политические аналитики в принципе, могут продолжать свои размышления, даже спорить о различных аспектах украинских выборов, второй тур которых завершится в конце недели.

Но думается, что главного вывода, даже урока этих выборов следует искать чуть в иной плоскости и заключается он в том, что в еще одной бывшей советской республике демократия постепенно превращается в необратимый социально-политический процесс.

Если сюда добавить еще и евро-ориентированных Грузию и Молдову, тогда наш, на первый взгляд, поспешный вывод, станет более основательным, охватывающим и даже ощутимым; ведь, до сих демократическое постсоветское пространство в основном ограничивалось только тремя прибалтийскими республиками.

Даже подавляющее большинство политологов (в том числе, зарубежных!) полагали, что «сфера проникновения демократических идей и институтов» этим и ограничится, т.к. длительное время считалось, что только прибалтийские общества имеют необходимые ресурсы для реализации демократического политического и общественного строя.

Но вот, уже несколько лет подряд в бывшем советском пространстве настойчиво выделяется новая демократическая подсистема. Конечно, мы не беремся утверждать, что в этой подсистеме, которая охватывает нашу известную «гуамовскую тройку», установилась демократия западного образца – нет, еще предстоит очень многое доделать, усовершенствовать избирательную систему, правовое пространство и основы гражданского общества.

Но ясно одно: эти три республики, несмотря на проблемы социально-экономического характера, даже на этно-территориальные конфликты, которые продолжаются на их территории уже не первое десятилетие, как сделали заметный шаг в направлении демократии, который ставит их в один ряд, практически со странами Восточной Европы – а отсюда до настоящей Европы, как говорится, рукой подать…

Демократические процессы фактически предопределяют характер и геополитических тенденций; понятно, что Россия уже не привлекательна для этих республик, поэтому думать, что после выборов вектор геополитических предпочтений вновь направится к Кремлю – извините, это даже несерьезно звучит.

К сожалению, российские политологи или же политические аналитики, занятые разработкой различных сценариев и доктрин для своей страны, не обращают или же очень мало обращают внимание на эту важную особенность бывшего советского пространства: да, еще раз приходится констатировать — Россия потеряла свою былую привлекательность для бывших сателлитов.

Тут речь не о технологических и экономических преимуществах Запада, даже не в том, что, как правило, в жизни не только отдельные люди, но и целые общества как правило предпочитают выбирать в союзники и партнеры сильного — нет, речь не об этом.

Есть другая весомая причина; очевидно, что демократические общества на лестнице социального развития стоят на одну ступень выше, чем авторитарные.

Поэтому тут приходится говорить о существенных культурных различиях тех или иных обществ – еще раз заметим, что речь ни о науке и технологии, даже не об экономике, хотя они также являются весьма существенными показателями, определяющими «поле притяжения» того или иного государства. Но согласитесь, демократические выборы, развитое правовое пространство и гражданское общество также являются своеобразными, даже более важными показателями общей культуры той или иной страны.

В свое время российская империя привлекала другие народы, и они стремились к ней не только из-за того, что Москва была сильна и могуча. Настоящая сила России была совсем в другом – она была более прогрессивной и культурной.

Теперь у нее есть не только соперник в лице демократического Запада, но и некоторые сообщества бывшего советского пространства уже смотрят на российское общество и государство, если так можно выразится, чуть с высока – ведь, они в правовом измерении перегнали бывшую привлекательную метрополию, которая уже не в состоянии что-то предложить своим бывшим колониям, кроме страха и тревоги, внушаемые ее бесчисленными ядерными боеголовками.

В настоящее время в близком окружении России фактически нет демократических режимов и можно сказать, что она дружит не с народами бывшего советского пространства, а с их авторитарными правителями.

И правителей этих режимов в орбите России держат исключительно их собственные интересы — геополитическая переориентация грозит им потерей власти, которая теперь почти не ограничена какими-то временными или правовыми соображениями.

Понятно, что ни президент А.Лукашенко, ни правители авторитарных режимов Центральной Азии вовсе не являются какими-то идеалистами-русофилами, их держит в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ только одна причина: кроме России им не на кого опираться – да, только Кремль может считать их сфальсифицированные выборы за действительные, относиться к этим властям, как к легитимным и законным.

Поэтому чтобы вернуть былую привлекательность должна меняться и сама Россия– и не только в геополитическом понимании этого слова.

Неужели не понятно, что, например, Украина уже не какая-та Малороссия, а независимое и самое главное, демократическое-правовое государство, в котором нет никаких «тандемократий», а есть демократические и правильные выборы.

Когда Россия примет эту простую истину, тогда Кремль освободится от «геополитических хиромантов», потому что уже не будет нужды в их «конспирологических сценариях» — будут выстроены совсем иные отношения, которые возможно, заставят бывшие советские республики вновь повернуться лицом к России…