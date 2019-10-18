Почему резко увеличилось число получателей АСП?

За восемь месяцев текущего года число получателей адресной социальной помощи (АСП) резко увеличилось. Примечательно, что этот процесс не связан с ростом минимальной заработной платы азербайджанцев.

МРОТ увеличился в текущем году до 250 манатов (147 долларов). Но несмотря на повышение минимального порога оплаты труда, прожиточный минимум в этом году не менялся и остается на утвержденном в начале года уровне — 180 манатов. Критерий нуждаемости для назначения адресной социальной помощи также не претерпел изменений, в текущем году он установлен в размере 143 маната — на 13 манатов больше минувшего года.

На этом фоне число семей, нуждающихся в АСП, увеличилось на 64%, в пересчете на количество членов семей получателей социальной помощи стало на 76% больше. И это только за девять месяцев текущего года, сообщил экономист Неймат Алиев. Но как упомянутое обстоятельство связано с социальным пакетом и почему растет число бедных семей?

Согласно последним данным Министерства труда и социальной защиты, число семей, получающих АСП, достигло 70 тыс., а членов таких семей — 300 тыс. Между тем, по состоянию на начало года получающих социальную помощь семей было 42 700, а количество их членов не превышало 170 800 человек. «Сравнивая эти показатели, получаем, что за 9 месяцев сего года число малообеспеченных семей увеличилось на 27 300,или 64%, а количество их членов возросло на 129 200 человек, или 76%. И это только по официальным данным. На самом же деле до 100 000 человек нуждаются в финансовой помощи», — говорит Н.Алиев.

По свидетельству экономиста, причина такого резкого роста малообеспеченных семей вызвана тем, что с начала позапрошлого и до конца прошлого года правительство сократило число малообеспеченных семей, нуждающихся в АСП, с 117 тыс. до 43 тыс. Однако в последующий отрезок времени количество нуждающихся семей принялось расти, и достигло 70 тыс. Возникает вопрос, почему была внезапно аннулирована АСП 117 000 семьям (467 000) и вдруг их количество увеличилось на 76%?

«Обратите внимание на большую разницу, которая отражает серьезную социальную проблему, — говорит Алиев. — И хотя в результате этого растет количество семей с низкими доходами, которые получают государственную поддержку, резкий рост упомянутого показателя вызывает обеспокоенность. Нелишне также отметить, что такая тенденция возникла в контексте революционного социального пакета и создания в стране тысяч новых рабочих мест. Словом, ситуация озадачивает.