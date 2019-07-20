Почему пути Киева и Москвы так разошлись?

Признаться, мы всегда думали, что «вечные темы» бывают только у философов-метафизиков.

Да, они без устали тысячелетиями продолжают обсуждать одни и те же проблемы; о первоматерии, о сознании и прочих фундаментальных основах мироздания и как правило, ответов не находят,- и что не удивительно, ведь речь идет о «вечных темах».

Но года три-четыре назад мы поняли, что «вечные темы» есть и в российских СМИ. Правда, более земные, чем у философов, но все-таки вечные: США и Украина.

США мы тут затрагивать не будем, по той простой причине, что речь идет о мировой суперсиле, которая со своим мировым влиянием и мощью так или иначе охватывает другие государства и нации – тут, в принципе, можно подыскать какой-то резон для повышенного интереса или внимания.

Но Украина ведь, совсем уж молодое, неокрепшее геополитическими мускулами государство, даже несмотря на свои демографические и внушительные географические показатели! Но в чем только ее не обвиняли и до сих пор продолжают обвинять представители масс-медийного пространства нашего северного соседа?

Весьма примечательно, что сама украинская сторона почти не занимается ответной словесной войной, пытаясь на деле опровергнуть все обвинения российских СМИ. В этом контексте последние президентские выборы стали лучшим ответом Киева на российскую пропаганду об «украинском фашизме»: ведь, фашисты не избрали бы своим президентом молодого человека еврейской национальности!..

Можно сказать, что и на этот раз «страна кобзарей» занята своими повседневными заботами, готовясь к следующим выборам — на этот раз уже в Верховную Раду.

В отличии от некоторых российских источников, которые в большей степени заняты очернительством, другие мировые информационные и аналитические центры пытаются определить направление политических страстей в этом молодом государстве, которое буквально недавно выдержало экзамен на выборах верховной исполнительной власти. Теперь им предстоит избрать законодательную власть, без которой понятно, что исполнительная функционировать не может.

Люди как правило, на президентских и парламентских выборах голосуют по-разному — это всем уж понятная политическая практика и касается фактически всех демократий.

Но есть один очень важный момент: тут многое зависит от соотношения полномочий исполнительных и законодательных властей, которое предусмотрено конституцией страны.

Касательно Украины заметим, что полномочия у Верховной Рады весьма широкие, и она фактически на равных с президентской властью участвует в формировании правительства — депутаты не только законы пишут, но и голосуют за кандидатуры тех или иных министров.

По этой причине, все внимательно следят за предвыборной ситуацией, которая определит не только внутренние составляющие украинской политики, но и ее внешнее содержание — ведь, и в Украине еще политическая дифференциация разных сил происходит в основном на основе геополитических мотивов и платформ.

Поэтому вовсе не случайно, что политологи и политические аналитики определили три основных предвыборных политических вектора: антироссийский, центристский и пророссийский.

Еще раз заметим, что и в Украине разделение политических блоков на основе геополитических тенденций и характеристик явление понятное и мы это объяснили; пока в этой стране людей не интересует кто правый, кто левый, всех занимают такие вопросы, как «Что же будет с востоком страны или Крымом?», «Какая политика будет выстраиваться в отношении России?» и т.д. и т.п.

Тут надо отметить, что антироссийский блок возглавляет экс-президент П.Порошенко, а центристский действующий президент В.Зеленский. По всем предварительным опросам лидируют именно сторонники Зеленского, что весьма важно для проведения эффективной президентской политики в будущем. Приводятся весьма разные числа, но предварительный рейтинг сторонников Зеленского не меньше 40 процентов.

Думается, что нашего дорогого читателя интересуют, и шансы сторонников экс-президента Грузии М.Саакашвили. Они не высокие (по последним данным партия Саакашвили отказалась от участия в выборах — ред.), ведь эти силы сравнительно молодые. Но все склоняются к тому, что даже эти силы могут влиять на ход выборов, конечно, как вспомогательные политические факторы.

Заметим, что и эти выборы для Украины имеют весьма важное значение, — чтобы показать насколько это страна продвинулась на пути демократии?

Вдобавок, чем демократия в Украине становится необратимой и обычной нормой, тем понятнее становится вопрос, так терзающий российские умы: почему же пути Киева и Москвы так разошлись?..