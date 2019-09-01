Почему полезно рано просыпаться

Жаворонки более успешны, активны и довольны жизнью, приводит «Лайфхакер» выводы учёных.

Почему важно рано вставать

1. Вы получите больше шансов на успехи в карьере

Согласно исследованиям, люди, чей пик активности приходится на раннее утро, более продуктивны в течение рабочего дня.

Совы при этом, как правило, более умны, креативны и общительны, но полноценно проявлять эти качества мешает рассинхронизация с офисным графиком. Жаворонки же энергичны в течение всего рабочего дня, и исследования связывают их активность с более высокой заработной платой.

2. Вы будете здоровее

У людей, которые рано встают, остаётся больше времени, чтобы подготовиться к началу активной части дня. Это позволяет им сделать зарядку, не пропускать завтрак и продумать последовательность действий.

Исследования показывают, что те, кто рано встаёт, справляются с утренней рутиной быстрее. А люди, игнорирующие будильник, подвержены риску получить стресс или депрессию. Учёные связывают это с тем, что жаворонки меньше нервничают по утрам.

3. Вы перестанете прокрастинировать

Кто рано встаёт, тот не откладывает важные задачи на потом. Это тесно связано с высоким уровнем активности в первой половине дня. А высокая эффективность, в свою очередь, дарит жаворонкам качественный беззаботный сон, что ещё больше увеличивает их продуктивность.

Это подтверждалось исследованиями неоднократно. Например, в рамках эксперимента с участием канадских студентов, установлена связь между поздними подъёмами и низким самоконтролем.

4. Вы будете стройнее

Исследования показывают, что у ранних пташек гораздо больше шансов оставаться стройными. В Австралии изучили опыт 2200 молодых людей и выяснили, что совы в полтора раза чаще страдают ожирением, в два раза меньше физически активны и почти в три раза больше сидят перед телевизором или компьютером, чем рекомендуют медики.

По данным Северо-Западного Университета США, те, кто поздно встаёт, чаще выбирают фастфуд, потребляют меньше фруктов и овощей и в среднем съедают на 248 ккал больше.

5. Вы будете больше радоваться жизни

Удовлетворённость жизнью — один из важных факторов, по которым оценивается благополучие. И учёным удалось выяснить, что те, кто встаёт рано, гораздо больше довольны существованием, чем их поздно просыпающееся окружение.

Исследования проводились в разных странах, в том числе в Испании и Польше. Выяснилось, что удовлетворённостью жизнью жаворонков выше везде, вне зависимости от культуры и географического положения.

Как превратить сову в жаворонка

На первый взгляд, речь идёт о природных биологических ритмах, которые не поддаются коррекции. Однако исследователи уверяют, что можно перевоспитать себя.

Лишь 50% наших склонностей к тому, чтобы быть совой или жаворонком, определяются генетикой. Остальное — вопрос дисциплины.

По данным профессора биологии Кристофа Рандлера, кардинально трансформировать свои биологические ритмы сложно, но изменить расписание сна и бодрствования как минимум на час под силу каждому. Для этого нужно постепенно сдвигать время засыпания и подъёма в нужную сторону.

Для более значительных перемен он рекомендует ранние прогулки. Дневной свет перепрограммирует биологические часы, смещая активность на утро. В то же время вечерние выходы обладают противоположным эффектом.