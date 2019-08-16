Почему не растет прожиточный минимум?

Расширить охват населения адресной социальной помощью (АСП) предлагает профессор экономики, председатель Движения демократии и благоденствия Губад Ибадоглу, аргументируя такую необходимость высоким уровнем бедности. По свидетельству экономиста, уровень бедности в стране достигает 24%, в районах упомянутый показатель серьезно выше – 30%, а в столице неимущих граждан 19%.

«Накануне были приняты поправки к закону «О трудовых пенсиях». При этом с 1 октября текущего года минимальная трудовая пенсия достигнет 200 манатов. Это значит, что пенсий меньше означенной суммы не будет. Следует отметить, что увеличение минимальной заработной платы со 130 до 250 манатов в этом году привело к увеличению размера выплат по социальному страхованию для ряда предпринимателей и землевладельцев», — отметил эксперт.

С его слов, в результате этого за первые шесть месяцев текущего года выплаты по обязательному социальному страхованию и страхованию по безработице увеличились на 116%. Поступления из этого источника достигли 1 млрд. 321 млн. манатов. В результате обозначились финансовые возможности для повышения минимальной трудовой пенсии до минимального уровня жизни лиц пенсионного возраста. Ученый обратил внимание на то, что официально признанный прожиточный минимум в стране ниже показателей, выявленных альтернативными подсчетами.

«По данным альтернативных источников, прожиточный минимум на 2019 год для работающего населения составляет 264 маната, пенсионеров — 238 манатов, детей — 251 манат», — отметил Ибадоглу. Между тем сумма денег, необходимая для приобретения человеком объёма продуктов питания не ниже физиологических норм, утверждена с января текущего года в размере 180 манатов, для трудоспособного населения – 191 маната, для пенсионеров – 149 манатов, для детей – 160 манатов.

И если ранее, увеличив минимальную зарплату, в правительстве заговорили о возможном пересмотре потребительской корзины — в результате последнего повышения минимальной оплаты труда до 250 манатов, прожиточный минимум в 180 манатов оказался ниже утвержденного порога зарплат – сегодня об этом уже ничего не слышно. Словом, июньское заявление замминистра труда и социальной защиты населения Анара Алиева о возможном пересмотре «стандартов потребительской корзины», почему-то забыто. По данным госчиновника, выступившего в эфире Общественного телевидения, повышение минимальных пенсий и зарплат, а также заметный рост в ряде сфер вынесут на повестку дня необходимость пересмотра стандартов прожиточного минимума и потребительской корзины.

И хотя прожиточный минимум определяется, исходя из стоимости потребкорзины, и прежде чем повышать минимальную зарплату, правительству следовало позаботиться о подсчете минимального уровня жизни, даже запоздалое решение этого вопроса пришлось бы как нельзя кстати. Тем более, что по действующему законодательству состав потребительской корзины пересматривается каждые три года при участии представителей государственных органов. Но и тут возникают резонный вопрос: почему, в таком случае, потребительская корзина азербайджанцев не пересматривалась, начиная с 2014 года? Обновлённый состав её стал применяться с 1 января 2015 года и действует уже пятый год без каких-либо изменений.

Недавнее решение о повышении трудовой пенсии вызывает еще один вопрос. «Спрашивается, почему минимальные зарплаты повышаются в сентябре, а пенсии через мБесяц – в октябре?», — вопрошает экономист, полагая, что рост минимальных зарплат и пенсий потребует увеличения прожиточного минимума хотя бы до 200 манатов. Он также напомнил, что от этого показателя зависят выплаты адресной социальной помощи. Само собой разумеется, официальное увеличение прожиточного минимума приведет к росту статистики уровня бедности.

«Согласно недавнему отчету Всемирного банка, (ВБ использовал в подсчетах альтернативные, более высокие показатели прожиточного минимума, — ред. ) в Азербайджане 24% бедного населения, в сельской местности этот показатель достигает 30%, а в столице – 19%. Принимая во внимание эти обстоятельства, правительство должно расширить охват населения адресной социальной помощью», — уверен Ибадоглу. Словом, увеличение планки прожиточного минимума равноценно росту статистики бедности, а также бюджетных расходов на АСП. Не потому ли затягивают с этим вопросом?