Почему не действует прямое возмещение ущерба в рамках ОСАГО?

Во многих странах мира, а также в практике иных сопредельных стран давно используется механизм прямого возмещения убытка (ПВУ) в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). В нашей стране такая возможность предусмотрена изменениями в закон «О видах обязательного страхования» четырехлетней давности, однако воз и ныне там.

О том, почему в Азербайджане не действует система прямого возмещения ущерба, и владельцам полисов ОСАГО приходится терпеть неудобства, рассказал «Зеркало» финансист и юрист Акрам Гасанов.

По его словам, в цивильной практике многих стран мира давно действует механизм прямого возмещения убытков по ОСАГО. «Если вы — потерпевшая в результате ДТП сторона, то вы имеете полное право обращаться за выплатой в свою страховую компанию (СК), с которой вы заключили договор обязательного страхования автогражданской ответственности, — сказал эксперт. — Такая необходимость вызвана сложностями, с которыми приходится сталкиваться владельцам полисов ОСАГО при обращении в постороннюю страховую компанию. Ведь, как правило, страховщики неохотно идут на контакт с «чужими» клиентами, тем более, если тем требуется выплатить убыток».

По словам Гасанова, ПВУ означает, что потерпевший в ДТП обращается за выплатой по ОСАГО к своему страховщику, а не к страховщику виновника (хотя ответственность по выплате лежит именно на страховщике виновника), а затем страховые компании рассчитываются между собой. Такой инструмент удобен не только гражданам, поскольку им легче обращаться к своему страховщику, с которым заключен договор обязательного страхования автогражданской ответственности, но и самим страховым компаниям.

«Безусловно, участникам страхового рынка легче найти общий язык и решить вопрос возмещения убытков между собой, — сказал Гасанов. — К тому же выплаты между СК при такой системе совершаются регулярно, и возмещение расходов по ущербу превращается в стандартную процедуру, перерасчет и в конце перечисляется только остаток». Такая практика применяется во многих, в том числе в сопредельных нам государствах, скажем, более 10-ти лет действует в России.

По его свидетельству, 18 декабря 2015 года местный закон «Об обязательных видах страхования» претерпел изменения в сторону внедрения этого механизма. В этот документ внесли статью 52-1, где предусматривается упомянутый механизм, правда для тех случаев, если вред причинен автомобилю, а не физическому лицу, и оба автомобиля имеют обязательное страхование. Закон был опубликован в феврале 2016 года, тогда же был издан указ о его применении, а Министерству финансов в течение года поручено разработать правила регулирования взаимных платежей между страховыми компаниями.

Разработать правила поручили Минфину, потому что в то время эта структура выполняла функции надзора над страховым рынком, а в феврале 2016 года упомянутые функции были Переданы Палате надзора финансовых рынков. Однако несмотря на прошедшие с того времени уже четыре года, правила не разработаны и владельцы полисов ОСАГО продолжают терпеть неудобства, обращаясь за компенсацией нанесенного урона в «чужие» страховые компании.