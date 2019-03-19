Почему мы должны молчать о своих позитивных качествах?..

«Азербайджан небольшое, даже маленькое государство, какое дело нам до мировых проблем?».

К сожалению, нам часто приходится слышать подобные высказывания не только из уст «простых смертных» – далеких от политики и политологии людей, но даже от политологов и политических аналитиков.

Безусловно, чисто формально они правы, в этом есть определенная доля истины, даже доля горькой истины – миром правят сильные и богатые страны, вдобавок, мировой порядок еще далек от консенсуса и равноправия, в человеческом понимании этого слова.

Но есть несколько серьезных причин, которые сводят на «нет» подобный подход. Во-первых, как минимум, каждое государство представляет какой-то конкретный регион; региональная политическая и геополитическая атмосфера зависит и от проводимой им политики.

В этом отношении, несмотря на то, что Южный Кавказ в чисто географическом масштабе или понимании всего лишь маленькая область на карте мира, все равно, события и процессы, происходящие там, находятся в поле зрения сильных мира сего.

Соседство с такими геополитическими игроками, как Россия, Иран и Турция, крупные транзитные, коммуникационные проекты и углеводородные ресурсы, довольно молодые государства, вышедшие «из шинели» Советского Союза, делающие свои первые робкие шаги, геополитическая и геоэкономическая значимость региона, конфликты, как карабахская, абхазская и южно-осетинская – даже все это не полный перечень особенностей этого сложного политического, геополитического и этнополитического региона…

А что касается его непосредственной политической структуры, Южный Кавказ, это в первую очередь — Азербайджан.

Даже недруги не отрицают лидирующую роль нашей страны; не потому, что мы самая богатая страна региона, но и по такой простой причине, что многое в этом сложном регионе зависит именно от Азербайджана, который проводит довольно независимую, отнюдь не простую, нетривиальную политику, фактически формирует политическую и экономическую архитектуру региона.

Надо отметить, что такой расклад установился вовсе не в последнее время: уже с началом перестройки Азербайджан стал самой «горячей точкой» региона, а приобретя национальную независимость, сразу выдвинулась в лидеры региона. Помнится, еще при покойном президенте Гейдаре Алиеве среди российских политологов была такая поговорка: «Г.Алиев чихнул, поднялась температура на Южном Кавказе»…

Поэтому желаем того или нет, мы не только вправе, даже в каком-то смысле, обязаны проводить активную политику, стараясь внести свою лепту в формирование региональной и глобальной политики.

Так, не случайно, что ни где-нибудь, а именно в столице Азербайджана проводятся такие крупные мероприятия, как Международный Гуманитарный Форум, где обсуждаются проблемы и вызовы, стоящие перед человечеством в сложном XXI веке, в котором, казалось бы, нет прямых глобальных угроз, но тем не менее, нет поводов и для полного «расслабления» — возникают новые угрозы, которые не могли предвидеть даже такие «киты» научной фантастики, как А.Азимов или С.Лем, не говоря уж о братьях Стругацких; да, мир становится непредсказуемым, а самое главное, весьма уязвимым по отношению к новым угрозам.

К сожалению, в большой политике нет места состраданию, в ней не бывает больших и малых государств в гуманитарном плане и понимании, и чтобы остаться наплаву, надо постоянно карабкаться, постоянно что-то делать…

Мы не будем говорить о другом, пропагандисткой стороне этого процесса. Отмечу лишь один момент. Мы наконец-то начали говорить об одной главной особенности нашей страны – да, речь об азербайджанской модели мультикультурализма. И тут встречаются сомнения типа того, что, а не надоедаем ли мы миру постоянно выпячивая себя и свою страну?

Скажу прямо: нет. Это даже должно быть неотъемлемой частью нашей карабахской концепции, т.к. одним из «столпов» карабахской неправды армян является такое лживое утверждение, что, якобы цивилизованные армяне-христиане не могут жить вместе с неразвитыми азербайджанцами-мусульманами!..

Но есть еще один момент. Американский психолог, автор концепции «множественного интеллекта» Говард Гарднер пишет о пяти типах мышления и интеллекта. Один из них называется «уважительный тип». И сводится он к тому, что современный человек должен спокойно принимать различные культуры, ладить с людьми независимо от их расовой, национальной, религиозной и профессиональной принадлежности.

Это и есть современная модель мультикультурализма. У нас, у азербайджанцев он, как говорится, в крови; возможно, из-за того, что в формировании нашего этногенеза участвовали различные национальные, религиозные и культурные элементы. Это не только наша особенность, но и преимущество. Так почему же мы должны молчать об этом?..