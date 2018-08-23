Почему молодежь уезжает из страны?

Общественная организация «Поддержка гражданских инициатив» завершило исследование об эмигрантских настроениях среди азербайджанской молодежи. Опрос в основном проводился в Баку, Сумгайыте и Гяндже в течение нынешнего года.

В нем принимали участие свыше 4 тысяч студентов, учителей, сотрудников отелей, компаний, крупных супермаркетов. Результаты исследования шокируют: каждый третий молодой житель страны хочет уехать за границу. Они указывают причины, по которым хотят оставить свою родину, родителей, поменять гражданство. Они не боятся начать жизнь с нуля на новом месте, преодолевать трудности. Их не пугает одиночество и оторванность от национальных корней, культуры и пр. Отчет о соцопросе разослан социологам, психологам, экономистам для изучения.

В беседе с # социолог Ильхама Джахангирова отметила, что ничего неожиданного в данных, полученных в ходе опроса, не видит. Есть факторы, которые влияют на сознание, планы молодых людей.

«Меня приглашают в качестве консультанта на различные проекты, веду занятия в одном из образовательных центров столицы, также участвую в различных мероприятиях, беседую с молодыми людьми. Поэтому знаю их настроения, имею представление, к чему они стремятся. Почему они хотят уехать? Да потому, что в стране они не видят для себя каких-либо перспектив. Их охватила апатия и безнадежность. К сожалению, это так. Ведь, как известно, от хорошей жизни не убегают», — указывает специалист.

По ее словам, многие старшеклассники и студенты говорят: ну хорошо, мы отучимся, окончим школу, университет, колледж, получим диплом – дальше что, что потом? Что нас ждет на рынке труда? И сами же отвечают: да ничего хорошего! С работой проблема. А если ее и найдешь, то зарплата чаще всего не выдерживает никакой критики. С университетским дипломом приходится вставать за прилавок в магазине. Ладно, если парень или девушка живет с родителями, а если пришло время жениться, создавать семью, надо снимать квартиру? Увы, сегодня зарплата зачастую не покрывает расходы даже на то, чтобы обеспечить себя элементарным питанием, одеждой. Вот и получается, что человек, который заканчивает вуз, свои взоры устремляет за границу. Молодежь прекрасно понимает, что без взятки и знакомства в приличную фирму или компанию не устроиться. А если у тебя не будет нормальной зарплаты, то, как взять квартиру в кредит или в ипотеку? В общем, проблемы, кругом одни сплошные проблемы…

На настроения молодежи влияют поездки за рубеж, знакомство с западными условиями жизни, успешные примеры сверстников, которые смогли устроиться за границей. К тому же Интернет, благодаря которому можно получить массу полезной информации об уровне жизни тех же инженеров, врачей, ученых в Европе. Начинающие кадры прекрасно видят, что за ту же работу за границей люди получают гораздо больше. Так какой смысл оставаться здесь?

Таким образом, как указывает Джахангирова, проблема оттока из Азербайджана кадров это чисто финансовая причина.

А как же пропаганда о развитии страны, сильной экономике, открытии новых рабочих мест?

«На мой взгляд, сегодня ни о каком патриотизме говорить не приходится. Даже, как показывает жизнь, проблема Нагорного Карабаха не является сплачивающим фактором.

О каком патриотизме и чувстве родины можно говорить, если дети чиновников отмазываются от армии и живут за границей за счет денег родителей, не собираются работать на благо своей страны? Надо признать, что наша молодежь стала прагматичной. Их пустыми обещаниями не обманешь. Конечно, многие по-прежнему любят свою страну. Но в то же время они прекрасно видят, что их здесь ожидает в дальнейшем…», — отмечает социолог.

Сложившаяся ситуация в молодежной среде должна волновать, прежде всего, государство, которое по сути выталкивает молодых людей за границу. Хотя оно должно гарантировать жилье, предлагать какие-то льготные условия. В общем, проявлять заботу о своих же людях. Но, увы, этого нет.

Тема эмиграции молодых граждан широко обсуждается и в соцсетях. На сайте disput.az, прочла, что в Баку состоялся семинар-консультация на тему «Как эмигрировать в Канаду», на котором приняли участие 2000 молодых людей. Вдумайтесь! Это 2000 потенциальных эмигрантов. Чтение различных статусов и постов дают пищу для серьезного размышления.

«Зачем жить в стране, где угнетают, и не дают подняться? Все образованные давно свалили, и валят. С радостью покину эту страну, как соберу денег. Моя родина там — где моя попа в тепле, а не на холодном полу. Уверен будут осуждать те, кто сам при первом шансе схватит ноги в руки и помчится отсюда за три девять земель», — пишет KamiNoSora.

«Молодежь должна уезжать, им тут не место. Ни нормального образования не дают, ни работой не обеспечивают. Ни одна компания не направляет запросы ни в один университет, чтобы студенты стремились к получению работы в этой компании. Преподают люди, которые сами в предмете не разбираются, и таких же спецов выпускают. Лучше пусть уезжают и получают хорошее образование», — размышляет da Vinchi.

«Один мой близкий друг летом уехал в Мюнхен, второй получил визу и на днях собирается в Канаду. После них уверен и другие товарищи потянуться за ними. Для кого же строят новостройки, все эти молы, бумы?», — спрашивает NNR.

Подобных статусов на сайте предостаточно. Они указывают на стремление нашей молодежи уехать на Запад. Эта тенденция усиливается, и по мнению экспертов, она будет иметь очень серьезные последствия как для страны, так и для самой молодежи.

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