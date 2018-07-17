“Почему молчим” или как бороться с домогателями на работе?

“Все начиналось невинно. Выглядело так, будто шеф помогает мне освоиться в новом коллективе: шутил, хлопал по спине, дольше 5 секунд держал за руку при приветствии. А потом, одним ранним утром он написал мне на whatsapp “привет, киса, готовься, сегодня поужинаем”. Я была шокирована. Приехала на работу, подумала, может человек ошибся номером, может что-то еще. Вела себя, как ни в чем не бывало. В итоге, через час после утреннего собрания, он повторно посылает мне сообщение и уже настойчиво требует ответить. Хотя, на летучке вел себя как обычно. Уйти с работы я не могу: муж инвалид, двое детей, свекровь болеет. Как бороться с этим, не представляю”, — пишет читательница Э.М.

Выражение «sexual harassment», которое дословно переводится на русский язык как «сексуальное домогательство» пришло к нам из Америки, и под этим понятием, прежде всего, понимают домогательство на рабочем месте.

На самом деле, проблема сексуальных домогательств стара как мир. Но в цивилизованных странах бороться с этой проблемой значительно легче: обратился к руководству компании/учреждения, а если решение не принято, просто пишешь заявление в правоохранительные органы. Да, в общем, в европейских странах, женщины с этим сталкиваются не часто.

Еще реже женщины с этим сталкиваются в нашей стране, подумаете вы, так как подобная информация редко появляется в сводках СМИ, а анонимный опрос говорит об обратном. Как минимум 70 из 100 опрошенных работающих женщин признается, что к ней приставал начальник или коллега. Из них 12 признались, что их склоняли к половому акту.

А флешмоб «янебоюсьсказать, запущенный украинской журналисткой пару лет назад показал, что и в нашей стране женщинам, есть что сказать (достаточно пройти по хештегу и посмотреть откровения местных пользовательниц социальных сетей).

Если в других, развитых странах женщина знает свои права и процедуру пресечения приставаний со стороны руководства или коллег, то в Азербайджане женщины чаще всего молчат даже о физическом или сексуальном насилии, которому подвергаются (“айыбды”, стыдно, что скажут люди, общество обвинит именно меня), что уж там говорить про домогательство, которому подвергаются на работе. Менталитет и общественное мнение (мнение тех, кого обычно не спрашивают) делают свое черное дело.

Иногда, женщины “ломаются” и вынуждены сквозь слезы и страдания согласиться на предложения руководящего лица, иногда не допуская такого поворота, грубо отказывают и остаются на улице, иногда уходят до того, как дело дойдет до принуждения.

Что же делать, если проблема есть, а метода ее решения не видно?

Юридический эксперт Кенан Гулиев говорит, что в Азербайджане скрытая аудио и видеозапись не признается ни судом, ни правоохранительными органами в качестве доказательства. Но… “Видеосъемка или аудиозапись, сделанные скрыто могут помочь следствию или суду сформировать видение о происходящем. Помимо того, если у женщины есть переписка, скрины, это также может быть использовано в качестве формирующего мнение фактора. Важно понимать, что в таких случаях стирать переписки или записи звонков не стоит. Наоборот, их необходимо собрать и предоставить как вложение при обращении в правовые структуры. Но, прежде, чем обращаться в полицию, прокуратуру или в суд, нужно попробовать обратиться в трудовую инспекцию. Если вина домогателя будет доказана, и он не является первым лицом компании, то можно добиться его увольнения. Если он сам генеральный директор, президент или владелец компании, тут ситуация немного другая. С ним могут поговорить сотрудники инспекции так, что и женщине не придется увольняться, и домогательства прекратятся. Если и в этом случае проблема не находит решения, остается только одно: обращение в правоохранительные органы”, — говорит юрист.

Психологи говорят, что поведение с сексуальным подтекстом в профессиональных отношениях недопустимо. Особенно, когда речь идет о руководителе и его подчиненном. Сексуальные домогательства могут иметь не только явную, но и скрытую форму. В этом случае объект домогательства будет испытывать сомнения и неприятные болезненные ощущения, которые не всегда сможет объяснить.

Как отмечает действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, психолог по семейным вопросам, руководитель психологического центра “Eros” Вафа Акпер, обычно сформировавшаяся женщина всегда знает, как себя вести в такой ситуации. “Сформировавшаяся личность всегда знает, как себя защитить, как заставить других уважать собственное личное пространство. В этом случае женщина будет требовать относиться к ней адекватно. А когда у девушки/женщины мягкий характер или она считает, что в долгу перед работодателем, и молчит, то ей приходится принижать свое достоинство. В этом случае жертва получает как физическую, так и психологическую травму. После одного посягательства, она перестает доверять остальным окружающим, считает, что все руководители одинаково относятся к сотрудникам женского пола. Она отстраняется от общества, ей приходится сужать свой круг общения. Если человек вынужден сдерживать свои чувства, эмоции, ощущения, то он постоянно эмоционально напряжен. Это в свою очередь негативно сказывается на его здоровье”.

В.Акпер подчеркивает, чтобы защитить себя и свои интересы, женщина должна знать свои права, свои рабочие обязанности.

Психолог Вафа Акпер добавляет, хотя обычно к действиям сексуального характера или домогательствам прибегают лица с нездоровой психикой, но и к каждой приставать они тоже не станут. “Этот человек всегда будет выбирать себе жертву. Жертвами являются те женщины, которые не получают должного внимания, должной любви и уважения в собственной семье. В таких случаях женщины обычно идут на уступки, выполняют желания своего мучителя и, порой, даже влюбляются в них. Эдакий стокгольмский синдром. Нередко такие женщины путают сексуальные претензии с любовью, думая, что домогатель полюбил ее, а, к примеру, муж не обращает на нее внимания. Иногда женщины, попавшие в такие ситуации, готовы даже развестись и уйти из семьи, чтобы начать полноценные семейные или половые отношения с домогателем”, — говорит она.

На вопрос, стоит ли дома говорить о неприятной ситуации на работе своему отцу/брату/мужу/сыну, В.Акпер отвечает, что, к сожалению, в нашем обществе принято в любом негативном случае обвинять женщину. Однако психолог считает, что молчать о домогательствах нельзя: “К сожалению, в нашем обществе женщины молчат о насилии потому, что, во-первых нет доверия ни к мужчинам семьи, что они смогут постоять за нее, ни к представителям правоохранительных органов, потому что, в нашем обществе всегда виновата жертва. Но, в любом случае, кто-то должен сказать психологически нездоровому человеку — домогателю “Stop!”. Так как если не предотвратить то насилие, которое применяется сегодня в отношении конкретного человека, завтра будет применяться и к другим”, — подытожила эксперт Вафа Акпер.

И так, и психологи, и юристы считают, что не стоит молчать и терпеть неуважительного отношения к вам, вашей личности и вашему личному пространству.

Никто не может остановить вас от подачи иска против насильника, даже если компания, высшее руководство не прислушивается к вашим неоднократным жалобам или пытается замять эту ситуацию.

И, хотя, как правило, наши суды, в отличие от зарубежных, не присуждают компенсаций за причинение морального вреда, тем не менее, сам факт обращения работника в суд с подобным иском является для работодателя крайне нежелательным — независимо от того, будет ли иск предъявлен к самой организации или же к одному из работников. Обращение в суд с такими требованиями будет свидетельствовать о нездоровой атмосфере внутри компании. Поскольку к теме сексуальных домогательств на работе проявляется повышенный интерес, любой такой судебный процесс могут очень подробно осветить средства массовой информации. Такая «слава» способна нанести ущерб репутации компании в отношениях, как с контрагентами, так и с потенциальными работниками.

Так что, знайте свои права, дамы…

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