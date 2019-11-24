Почему местный картофель в дефиците?

В преддверии зимы на столичных рынках резко сократилось предложение местного картофеля. Своя картошка превосходит в цене внушительный импортный ассортимент прилавков, и стоит на порядок дороже заморской.

Наше небольшое исследование рынков на предмет наличия местной картошки выявил растущий спрос в условиях растущих же цен, и тенденцию сокращающегося предложения. Покупатели, отдающие предпочтение качеству и вкусовым свойствам местных фруктов и овощей, вынуждены скупать импортную картошку, поскольку своя не всем по карману – стоит азербайджанский картофель больше маната.

Сочувствуя стремлению покупателей приобрести именно местный картофель, иные торговцы лукавят, выдавая за него российский и прочий импорт. Более честные лавочники тут же сообщают о цене, а после осторожно вскрывают притаившийся в углу непочатый тючок с корнеплодом, заботливо укутанный от стужи стареньким пледом.

«Местный картофель дороже, но я выбираю качественный, свой, — гордо призналась в беседе с нашим корреспондентом покупательница, представившаяся Зохрой. — Наши фрукты и овощи вкуснее импортных, особенно картошка, но ее найти на базаре последнее время сложно».

По признанию другого покупателя, Исмаила, доверять продавцам, говорящим, что картофель свой, не стоит. «Мне под видом нашей картошки вчера продали импортную,- сказал мужчина. — О подмене узнал только дома. Наш картофель по вкусу не сравнится с тем, что привозят из-за рубежа».

Почему же местный картофель в диковинку? Ведь судя по заявлению главы Минсельхоза Инама Керимова, производство этого корнеплода в стране вдвое превышает потребности страны. Министр сообщал, что урожаи картофеля достигают 900 тыс. тонн в год. Получается, что для внутренних нужд нам достаточно 450 тыс. тонн картофеля… Вот только по мнению независимых специалистов, на деле внутренняя потребность намного выше. По свидетельству эксперта по сельскому хозяйству Вахида Магеррамова, местное производство картофеля недостаточно для потребностей населения, но это не мешает продукции отдельных фермерских хозяйств оставаться невостребованной.

Определенная часть собранного урожая идет на посевы и корма, а пищевая потребность страны на уровне 1,2 млн. тонн не покрывается местным производством. Урожайность этой культуры в стране невысокая, и соответственно, цены выше, чем в соседних странах. При таком раскладе стойкая зависимость от внешних поставок картофеля становится понятной. Но и это не вся причина дефицита, поскольку наш картофель активно сбывают на зарубежные рынки, а взамен завозится импортный.

Достаточно сказать, что только в этом году картофель из Азербайджана экспортировался в восемь стран. По данным на сентябрь текущего года, в Беларусь вывезли 120,3 тонны картофеля, Грузию — 2821,7 тонны, Молдову — 199,3 тонны, Казахстан — 59 тонн, Россию — 55786,8 тонны, Туркменистан — 62 тонны, Ирак — 23,3 тонны, в Украину — 2483,2 тонны.

Так что же мы едим? Ответ – в ассортименте прилавков и показателях импорта.

По данным Минсельхоза, по состоянию на сентябрь было импортировано картофеля из Германии 440 тонны, Беларуси — 391,7 тонны, Грузии — 2759,2 тонны, Нидерландов — 388,9 тонны, Пакистана — 852,7 тонны, России — 43176,6 тонны, Турции — 171,7 тонны, Украины — 181,5 тонны, из Ирана — 359666,6 тонны. В целом за девять месяцев импорт картофеля в стоимостном выражении составил $26 млн. 823,18 тыс. По данным Магеррамова, ежегодный импорт картофеля в Азербайджан достигает 200 тыс. тонн. Согласно последним данным, в январе-сентябре сего года мы сократили экспорт картофеля на 7,2%, при этом увеличили импорт данной продукции на 23,9%.