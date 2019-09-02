Почему манату не дали поплавать?

В местных экспертных кругах неоднократно отмечалось отсутствие в стране свободно формирующегося валютного курса. И хотя глава азербайджанского Центробанка Эльман Рустамов на словах несколько лет назад отпустил манат в свободное плавание, регулятор продолжает жестко регулировать котировки нашей валюты к доллару.

Несоответствие действий и заявлений Центробанка продолжительное время остается предметом для критики в экономическом сообществе. Но возможен ли в Азербайджане нефиксируемый, свободный режим формирования валютного курса? В отличие от фиксированного, плавающий обменный курс определяется, исходя из соотношения объема рыночного спроса и предложения. При этом его часто называют «самокорректирующимся», потому что разница в спросе и предложении автоматически корректируется рынком. Например, если спрос на валюту упал, ее стоимость также снизится, при этом плавающий обменный курс постоянно меняется.

В беседе с # доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов категорически опроверг достоинства плавающего валютного курса. По мнению собеседника, именно регулируемый режим формирования котировок валюты соответствует интересам нашей экономики. Аргументируя свое мнение, ученый отметил, что значение обменного курса отличается стратегической важностью, а в условиях неопределенности регулирование экономики к стабильности и управление макроэкономическим развитием не представляется возможным.

«Для понимания огромного значения стабильного курса, удерживаемого правительством на фиксированной отметке, нелишне приглядеться к опыту развитых экономик мира, — сказал профессор. — Можно увидеть, что валютный курс в этих странах устойчивый и стабильный. Повторюсь, речь идет именно о развитых экономиках мира. В этом смысле данное правило действует почти повсеместно, за некоторыми редкими исключениями. С этой точки зрения, рассуждения о пользе свободного, так называемого рыночного формирования валютного курса выглядят беспочвенно».

Ученый призвал приглядеться к ситуации в динамично развивающихся экономиках мира. «Во всех этих странах установлен регулируемый валютный курс. Исключение из общего правила составляет Норвегия, но здесь мы видим специфические особенности, способствующие рыночному формированию курса. Для большей убедительности профессор указал на опыт экономически развитых стран с жестко регулируемым валютным курсом, когда котировки национальной валюты устанавливаются на фиксированном уровне центральными банками и прочими структурами регулирования денежно-кредитной политики. Наконец, в ряде стран валютный курс является частично регулируемым. По свидетельству Мамедова, заявления о полном невмешательстве государства в обменный курс, имеющий системообразующее значение, голословны.

В случае с нашей страной, стабильность котировок маната чрезвычайно важна для инвестиций, а ведь это наиболее уязвимое место в развитии национальной экономики. Наконец, наука и практика показывают — если курс не регулирует государство, к делу подключаются финансовые спекулянты, а это прямой путь к дестабилизации финансового рынка и экономики в целом.

Подытоживая свои выводы, профессор подчеркнул оправданность действий Центробанка, ведущего политику стабилизации и регулирования валютного курса. Он также выразил мнение, что эта политика должна быть продолжена, поскольку стабильность курса имеет серьезное стабилизирующее значение для управления экономическим развитием. Собеседник не уточнил, на какой отметке следует стабилизировать курс, сославшись на то, что данный вопрос зависит от множества макроэкономических обстоятельств.

«То, что нынешний курс валюты в стране не обозначен как «плавающий», а регулируется Центробанком, указывает на то, что сегодня нет существенной необходимости укреплять курс маната. У нас достаточно хороший внешнеторговый баланс, даже при нынешних, сравнительно невысоких ценах на нефть, операции по экспорту значительно превышают импорт. К тому же учитывая девальвацию национальных валют в соседних странах, чрезмерно укрепленный манат может мешать развитию реального сектора азербайджанской экономики. Из-за отсутствия эффективной политики импортозамещения, этот шаг может оказать негативное влияние на реальный сектор экономики. Соответственно мы должны активно развивать реальный сектор, чтобы экономика страны незначительно зависела от импорта», — сказал он в недавнем интервью ИА «Тредн», добавив, что стабильности курса национальной валюты в ближайшее время негативные факторы не угрожают.