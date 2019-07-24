Почему кредиты такие дорогие?

Несмотря на многолетние обсуждения, вопрос о причинах высоких банковских ставок не нашел исчерпывающего ответа. И хотя решившему столь сложную задачу не обещают престижных премий, местные эксперты пытаются в ней разобраться, то и дело возвращаясь к вопросу – почему кредиты такие дорогие?

Эксперт-экономист Самир Алиев не остался в стороне от проблемы, констатируя актуальность этой темы и постоянные прения, возникающие в бурных обсуждениях о причинах высоких банковских ставок. Он отмечает, что заемщики, в частности, бизнес постоянно сетуют на аппетиты местных финансовых организаций, а кредиторы жалуются, что даже при такой марже зарабатывают немного, и советуют искать корень зла не в банковской сфере, а где-то… еще.

«Ясно одно, ставки банков высокие, однако мнения о причинах разделяются. Заемщики обвиняют банки, а банки – состояние экономики. При этом обе стороны по-своему правы, поскольку рентабельность бизнеса снизилась, а потому деловые круги не могут позволить себе дорогие кредиты, как это делали в прошлые годы». Экономика требует дешевых денег, — утверждает экономист. — Однако банки не могут их обеспечить».

По мнению Алиева, есть множество причин сложившейся ситуации. И если все негативные факторы ликвидировать невозможно, можно найти главную причину и уменьшить силу ее воздействия. С его слов, макроэкономическая стабильность, является ключом к снижению процентных ставок. Правительство поддерживает стабильность валютного курса, официальный уровень инфляции ниже 2%. Центробанк придерживается мягкой денежно-кредитной политики, то и дело снижая учетную ставку, нормативы резервирования и пр. Между тем упомянутый уровень инфляции при ставке регулятора в 8,5% вызывает вопросы, поскольку при текущем уровне инфляции учетная ставка должна составлять около 3-4%.

Он также отметил, что о природе высоких ставок можно судить по финансовым показателям местных банков. «Главной причиной является стоимость привлекаемых ресурсов, — продолжил экономист. – Ведь никто не поспорит, что расценки на любой товар основаны на его себестоимости. То же самое можно сказать о кредитных продуктах». С этой точки зрения, на взгляд Алиева, причиной является стоимость депозитов, поскольку финансовые организации зависят от вкладов и эта зависимость увеличивается.

По официальным данным на 1 мая 2019 года на депозиты приходится до 78,3 маната из 100 манатов привлекаемых средств. При этом в 2016 году этот показатель составлял 70,8 маната на 100 манатов. «Как видите, доля депозитов в банковских ресурсах за последние 3 года увеличилась на 7,5%, — отметил Алиев. — Например, в 2013–2014 годах доля внешних обязательств банков в общем кредитном портфеле составляла 27–28%, однако за первые 4 месяца этого года понизилась до 12%. Это связано с уменьшением внешних обязательств банков на 63%».

С его слов, доля кредитов, выделенных Центральным банком по линии рефинансирования, также понизилась с 20% до 4,5% в 2013-2019 гг. При этом объем финансирования снизился на 81%, в результате именно они играют роль финансового донора кредитования. Таким образом, годовая процентная ставка по депозитам напрямую влияет на годовую процентную ставку по кредитам. По данным Центробанка, среднегодовая процентная ставка по депозитам в единой валюте, включая депозиты, на 1 мая 2019 года составляла 9,5%. При этом процентная ставка по вкладам юридических лиц составила 4,7%, физических- ​​10,05%. Годовая процентная ставка по манатным депозитам в некоторых банках достигает даже 15%.

Если же прибавить к этому операционные расходы, можно увидеть, что стоимость кредита возрастает двукратно. На волне девальвации 2015 года банки пытались экономить путем увольнения сотрудников, консолидации филиалов и сокращения заработной платы. Однако в 2016–2019 годах (январь-май) среднесписочная численность работников увеличилась на 14% с 530 до 606 единиц.

«Операционные расходы банков увеличивают взносы за услуги Палаты надзора финансовых рынков. Так, в минувшем году выплаты банков только этой структуре составили 12,6 млн. манатов. С учетом других платежей в Палату эта цифра еще выше. Конечно же, упомянутые операционные расходы и стоимость привлекаемых средств сказываются на стоимости кредитов, и если учесть все эти факторы, ставка по кредитам не может быть ниже 18-20%», — считает эксперт.

Другой важной причиной Алиев указал риски, существующие в экономике, в том числе институциональные — отсутствие защиты прав собственности, неэффективная судебная система и пр. – снижающие вероятность погашения кредитной задолженности. Растущие ставки банков снижают интерес к кредитным продуктам финансовых организаций, и если до девальвации в 2013 году банки направляли на кредитование 73,5% своих средств, в текущем году этот показатель сократился до 43,3%. С учетом резервов в размере 1,4 миллиарда манатов, он делает вывод, что на кредитование экономики выделяется 38 из 100 манатов финансовых ресурсов банков.

«Банкам интересно инвестировать в менее рискованные ценные бумаги. Неслучайно в настоящее время 13-14% активов финансовых организаций приходятся на это направление, тогда как в 2016 году упомянутый показатель был на уровне 1%», — со слов экономиста, говоря о природе высоких ставок, нельзя упускать фактор девальвации, серьезно увеличивший долю токсичных активов.

Он также отметил, что недавно в стране были реализованы меры, отличающиеся высокой эффективностью для снижения банковских ставок. Был создан государственный реестр движимого имущества, позволяющий владельцам получать кредиты, предоставляя свои оборотные средства в качестве обеспечения. С другой стороны, был создан проверенный мировой практикой механизм гарантирования кредита, также снижающий. Однако эти новшества все еще не работают и не могут повлиять на кредитно-финансовый рынок. Более того, объединение Фонда гарантирования кредитов с Ипотечным фондом не позволяет этому механизму функционировать эффективно.