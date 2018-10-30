Почему именно 4 ноября или ритуальность во внешней политике США…

В предыдущих статьях мы обещали, что, если помощник Д.Трампа господин Дж.Болтон также как и многие другие во время визита в Азербайджан заговорить про Афганистан и о том, что карабахский конфликт нужно решать исключительно мирным путем, то обязательно напишем такую статью, при чтении которой во рту станет горько, как будто съели горького перца.

Дж.Болтон приехал, говорил о многом, в том числе и об Афганистане и Нагорном Карабахе, даже не забыл затронуть уже забытую нами некогда известную 907-ю поправку, но выяснилось, что мы также не ошиблись, когда писали, что, по всей вероятности, на повестке обсуждаемых вопросов иранская тематика займет самые первые места.

Сам американский политик на пресс-конференции заявил, что провел очень интенсивные переговоры и по этому вопросу. Так и должно было быть, ведь до 4 ноября остались считанные дни! Но нам хотелось бы тут затронуть несколько иные аспекты американской внешней политики, а именно ритуальные стороны политики Белого Дома.

Но сперва, задумайтесь над ответом на один очень архиинтересный вопрос: почему именно 4 ноября? Почему вступление в силу санкций против Ирана в полную мощь назначено именно на этот день? Это число Вам о чем-то говорит, или и Вы считаете, что тут нет никакой конспирологии?

Но, наверное, на это вопрос придется ответить мне самому, ведь прошло много времени с той известной даты. Да, 4 ноября 1979 года в Иране взяли в заложники американских граждан – дипломатов и членов их семей. Их потом удалось освободить, но для этого потребовались огромные политические и дипломатические усилия.

Однако, дело даже не в этом, а в том, что американцы до сих пор не забыли это событие и почти через 39 лет «судный день» для Ирана назначили именно на этот день. Может быть, это всего лишь чистая случайность?

Но это отнюдь не случайность. Несколько лет тому назад мы прочли очень интересную книгу о войнах и военных конфликтах. Так, в этой книге на основе достоверной исторической статистики было показано, что американская внешняя политика всегда строилась на факторе мести — месть была главной мотивацией многих внешнеполитических устремлений Соединенных Штатов.

Это государство почти с момента образования не оставило без ответа ни одного преступления против страны, его общества и даже против отдельных граждан.

Тут конечно, невольно вспоминается Перл-Харбор. Ответом американцев на это кровавое событие стало применение ядерного оружия против Японии. Но историки до сих пор утверждают, что в этом никакой необходимости не было, т.к. капитуляция Японии уже была неизбежной и войну без особого труда можно было завершить обычными военными средствами. Но это не остановило американцев и против Японии было применено ядерное оружие. Безусловно, тут были и другие мотивы.

Во-первых, таким образом США для себя навсегда нейтрализовали, обезопасили Японию. Во-вторых, это было своеобразным глобальным вызовом – при обращении к народу президент Г.Трумен сказал, что этот день станет началом новой истории.

Так и было, т.к. вторая половина ХХ века стала началом американской политической и военной гегемонии. Но сами американские историки также признают, что все-таки память о Перл-Харборе стала доминирующим фактором.

Поэтому каждый раз, когда американские дипломаты начинают читать нам очередные «лекции» о мире и дружбе, нам невольно вспоминаются эти эпизоды американской политики. Даже недавняя история США насыщена такими фактами. Дж.Буш-младший в одном интервью не смог привести ни одного серьезного аргумента, чтобы хоть как-то обосновать иракскую кампанию и сказал: «В конце концов С.Хусейн оскорбил моего отца»…

Да, такова истинная сущность американской политики, а нам постоянно приходится слушать наставления о мире и дружбе.

Такое впечатление, что наша страна является страной «второго сорта», ее права можно попирать, захватив даже часть территории!

Такое впечатление, что наш народ является второстепенным народом, его можно калечить, убивать и выселять из родных очагов, превращая сотни тысячи людей в беженцев в собственной стране!..

Я точно не знаю получат ли иранцы когда-то ядерное оружие и станут ли они настоящей угрозой для мира? Но Армения, не имея подобное оружие уже захватила часть территорий Азербайджана, и поныне предъявляет постоянные территориальные претензии даже к Турции и Грузии!

Разве ходжалинская трагедия в чем-то уступает Перл-Харбору? Если память мне не изменяет, в Перл-Харборе погибли военные, а в Ходжалы в основном дети, женщины и старики!..

Каждый раз, когда мы пишем о необходимости усиления силового давления на Армению, некоторые улавливают в этом даже признаки экстремизма. Мы также отдаем себе отчет в том, что представляет из себя война и людские потери, и что на войне погибают молодые люди, которые еще только-только начинают чувствовать вкус жизни.

Но альтернативных способов, чтобы хоть как-то принудить агрессора к миру нет, точнее они есть и всюду применяются, но касательно карабахской проблемы их упорно не видят господа Болтоны и Лавровы…

72 просмотров