Почему глючит интернет в Азербайджане?

Компания Qrator Labs, занимающаяся противодействием DDoS-атакам, обнародовала ежегодный рейтинг устойчивости национального сегмента интернета к возможным сбоям. Исследование охватило около 100 стран мира, включая Бельгию, Сингапур, Латвию, Бразилию.

В этом году Россия сохранила 13-е место в рейтинге устойчивости национального сегмента интернета к возможным сбоям. Он показывает, какой процент национального сегмента интернета потеряет связь с миром при сбое в работе одного наиболее крупного оператора связи. Для России таким оператором в исследовании называется государственный «Ростелеком». Лишь 5–8% национального сегмента интернета отключатся от сети в случае проблем у самого крупного провайдера

Нынешний мировой топ-15 стран с наиболее стабильным интернет-соединением возглавляет Германия, за которой следуют Великобритания, Бразилия, Швейцария. В список фаворитов вошли также Сингапур, Бельгия, США, Канада, Франция, Ирландия. Украина и даже Гонконг.

Рейтинг составлен на основе анализа устойчивости той части интернета, которая работает на протоколе IPv4. С 2012 года в мире внедряется еще один протокол — IPv6, поскольку в IPv4 закончились IP-адреса.

Отметим, что для передачи данных в интернете используются протоколы — правила, по которым передаются пакеты с информацией. Одним из базовых протоколов является IP, он отвечает за пересылку сообщений между различными устройствами. До 2012 года существовала только версия протокола IPv4. У нее было 4,3 млрд. адресов. Когда они стали подходить к концу, началось внедрение нового протокола IPv6. На данный момент оба протокола существуют параллельно.

— ​На данный момент в мировом интернете используются оба протокола, — сообщил rbc.ru гендиректор Qrator Labs Александр Лямин. — IPv4 может просуществовать еще десятилетия, хотя переход на IPv6 будет происходить в любом случае под давлением крупных игроков рынка, которые стремятся получить большее количество новых IP-адресов. В отдельных странах, например в Китае, миграция на IPv6 является частью государственной политики.

Создание стабильного интернет-соединения на национальном уровне во многом зависит от того, делятся ли крупнейшие мировые операторы связи (Tier-1-операторы, которые соединены со всем интернетом и никому не платят за эти соединения. — РБК) трафиком друг с другом. Если Tier-1-операторы не обмениваются трафиком, то конечным пользователям, подключенным только к одному из них, будет доступна лишь часть сети интернет. К таким операторам относятся, например, американские Cogent, Hurricane Electric и Verizon, немецкая Deutsche Telekom и другие компании. Некоторые глобальные операторы не обмениваются трафиком из-за конкурентной борьбы — чтобы получить большее количество клиентов и, соответственно, большую прибыль.

Азербайджан оказался вне рейтинга компании Qrator Labs, а в прошлогоднем рейтинге Speedtest Global Index компании Ookla, наша страна со своими 10,81 Мбит/сек. оказался на 102-м месте по скорости широкополосного интернета. В соседней Грузии этот показатель составил 19,82 Мбит/сек., в Беларуси — 27,26 Мбит/сек., в Украине — 34,70 Мбит/сек.

Комментируя сложившуюся ситуацию в этой сфере глава Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндузов отмечает, что действующие два провайдерa — Delta Telekom и AzerTelecom в достаточном объеме обеспечивают поступление интернета в страну из-за рубежа, но спрос не покрывается внутренними провайдерами. Это связано с высокой стоимостью скоростного интернета и отсутствием необходимой инфраструктуры для отдельного широкополосного его варианта.

«Основными игроками рынка являются Aztelecom и Bakinternet. Они установили высокие тарифы на скоростной интернет. Цены неоправданно высокие и зачастую недоступные для большинства наших граждан. Люди, организации, которые хотели бы пользоваться высокоскоростным интернетом, не могут себе это позволить из-за дороговизны. Кроме того, не сформирована инфраструктура для работы на скорости свыше 10 Мбит/сек. Большинство населения вынуждено пользоваться скоростным интернетом через телефонную линию, то есть ADSL, возможности которого очень ограничены», — подчеркивает эксперт.

Анализ показывает, что сегодня во всем мире идет тенденция перехода на технологию отдельной линии скоростного широкополосного интернета, что дает значительно больше технических возможностей. Поэтому Delta Telekom и AzerTelecom вынуждены продавать интернет-трафик за границу, скажем, в Грузию, Иран, ближневосточные страны, тогда как высокие цены и устаревшая техника ограничивают возможности реализации его на внутреннем рынке.

Тормозит развитие отечественного интернет-рынка и низкая конкуренция среди внутренних провайдеров. Цены диктуют государственные провайдеры, и пока они не снизят цены, все остальные будут сохранять тарифы высокими. При этом Минсвязи и транспорта вяло реагирует на положение дел, не проявляет инициативу по пересмотру тарифов в сторону либерализации.

Другую проблему для полноценного функционирования интернета в нашей стране Гюндузов видит в том, что частный сектор не имеет доступа к подземной телефонно-кабельной сети Минсвязи. Кстати, ведомство проводит мониторинг технического состояния системы подземной кабельно-канальной сети Баку, выявляет и устраняет ее недостатки. Но почему-то от этого провайдерам ни холодно, ни жарко: они так и не получили доступа в эту систему. Не приняты новые правила и тарифы использования кабельно-канальной системы города, а это важное условие для широкого внедрения скоростного интернета как в столице, так и во всей стране.

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