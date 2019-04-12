Почему дорожает строительный камень?

На фоне стабильного роста рынка строительных материалов, в стране наблюдается сокращение производства и рост цен на строительный камень.

Причина — приостановка деятельности ряда крупных каменных карьеров, расположенных на территории Абшеронского района. По свидетельству специалистов строительного рынка, обстоятельства проливают свет не только на экологические факторы.

«Условия работы на этих карьерах были тяжелые, не соблюдались экологические нормы, а перевозки создавали заторы на дорогах, разрушая дорожное полотно дорог», — рассказал # о причинах независимый эксперт Рашад Алиев.

По его свидетельству, в результате этого строительный камень подорожал на 10 — 20%, а если прессинг продолжится, строительный рынок начнет переходить на альтернативные и более современные материалы, синтетические строительные блоки.

«Искусственный материал дороже камня, но расходы на перевозку и рабочую силу, а также удобство использования компенсируют траты. Цены на недвижимость в связи применением искусственного аналога пока не повысились», — сообщил эксперт.

Комментируя эту проблему # исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов также признал повышение цен. С его слов, за последний год цены на этот материал подскочили, что вызвано прекращением незаконной деятельности ряда крупных карьеров на территории Абшерона.

Как видно из данных предыдущего нашего собеседника, причиной послужили экологические проблемы, но есть и другие моменты.

«Пара крупных холдингов выкупила у государства большие неприватизированные земли в зоне действия каменных карьеров, арендовавших эти территории, — сообщил специалист. — Раньше карьеров было много, и высокая конкуренция стабилизировала цены. Наверняка, это не конец и каменные карьеры на территории Абшерона будут закрываться дальше».

По свидетельству собеседников, производство строительных материалов в целом растет, поскольку развивается строительный рынок. Толчком этому стало известное распоряжение Кабинета министров Азербайджана под номером 86, послужившее возобновлению жилого фонда столицы.

«Благодаря экспериментальным проектам строительный рынок растет и активно развивается последние 2,5 года, что также возымело влияние на объемы купли продажи недвижимости, поскольку известно большое количество случаев, когда строительные компании выкупают жилые площади у владельцев в так называемых пилотных домах, — рассказал представитель АРА. — Экспериментальные проекты оказали положительное влияние на весь рынок строительства жилого фонда. В среднем же, с начала реализации проекта возобновления жилого фонда было зарегистрировано свыше200 строительных компаний работающих в столице, при этом 100 из них работают именно в сфере экспериментального жилищного строительства».

Словом, резонансное «возобновление жилого фонда», охватившее столицу в результате постановления правительства от февраля 2016 года, запомнилось не только многочисленными конфликтами и судебными разбирательствами между застройщиками. Общая волна застройки охватила и рынок строительных материалов.

На сегодняшний день до 90% всех строительно-ремонтных материалов производится в стране. Объемы местного производства также значительно выросли после девальвации национальной валюты, поскольку стоимость ввозимых товаров увеличилась, а спрос на местные товары стал выше. Одновременно на нашем рынке сложилась благоприятная конкурентная среда, производители соревнуются в ценах и качестве.

Но это, по данным Азадова, продлится недолго. Камнем преткновения, положившим конец утверждению пилотных проектов стали обновленные нормативы Государственного комитета архитектуры и градостроительства, в чье ведение перешли «градостроительные функции» органов исполнительной власти, в том числе и выдача разрешений на реализацию упомянутых проектов. Специалист отмечает, что принятые нормы по объемам градостроительства, согласно которым на одном гектаре земельной площади можно проектировать и строить не более 16 тыс. квадратных метров общей площади, обернулись тем, что строительные компании и инвесторы не видят выгоды в таком строительстве, а на данный момент строятся проекты, уже прошедшие регистрацию.