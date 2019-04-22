Почему арабы покидают Азербайджан?

Отечественный туризм, пожалуй, наиболее воспетая сфера созидаемой последние годы ненефтяной экономики. Специалисты и чиновники неустанно твердят о беспрецедентном развитии, устойчивом росте, широчайших перспективах и опережающих темпах цветения отрасли. Словом, по количеству дифирамбов и од туризм оставил позади даже сельское хозяйство, уступая разве что хлопку, положившему начало эпохе «белого золота».

Безналоговая отрасль гостеприимства не сходит со страниц азербайджанских СМИ. Заполучив миграционную статистику, местные журналисты спешат причислить к туристам всех заезжающих в страну иноземцев. В результате показатели растут, сфера обретает серьёзность, а дифирамбы — некую суть. Однако местный туризм действительно отличился тем, что за последние годы в регионы и главный город страны стали съезжаться путешественники из арабских стран, Азербайджан даже окрестили туристической Меккой для арабов. Причем, восточные гости были вовсе не иллюзорным, а вполне объективным показателем туристической привлекательности страны в узком контексте арабского колорита.

При этом сложно сказать, увеличилось ли за годы созидания отрасли число туристов из соседних нам стран и Европы, поскольку имеющаяся статистика охватывает количество въезжающих иностранцев и трудно разобраться, для какой именно цели они приезжают. А вот жители арабских стран посещают Азербайджан преимущественно для туризма. Это очевидно и без специальной аналитики, поскольку, что иное гонит в нашу страну тысячи людей из солнечной Аравии, ОАЭ, Катара, Омана, Бахрейна, Кувейта?

Большинство путешественников прибывали к нам из Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Статистика утверждает, что только за 7 месяцев позапрошлого года количество туристов из Ирака превысило показатель годом раньше в 38 раз, а из ОАЭ — в 34 раза. Те же показатели числа туристов из Бахрейна выросли в 15 раз. Азербайджан посещали сотни тысяч жителей Ближнего и Среднего Востока, из них 95 процентов – это вполне добропорядочные туристы с семьями, которые приезжали на короткий срок. Остальные – бизнесмены или представители научной и культурологической элиты, посещающие форумы, выставки и прочие международные мероприятия.

Турпоток стимулировала политика бывшего Министерства Туризма и Культуры в отношении стран Персидского залива. Четыре года назад ведомство упростило визовый режим, и туристы из этих стран хлынули в Азербайджан. Появление множества арабских гостей было предметом гордости, а порой и недовольства. Однако в текущем году что-то пошло не так и количество арабов на улицах столицы резко пошло на убыль.

Согласно недавним данным Госкомстата, с начала текущего года по апрель в страну прибыло 610,8 тыс. человек из 157 стран, что на 2,9% меньше, чем за отчетный период минувшего года. При этом на первом месте по количеству приезжих находится Грузия — 28% от общего числа, Россия — 27,4% и Турция — 11,3%. Затем следуют Иран — 9,2%, Объединенные Арабские Эмираты — 3,5%, Украина — 1,8%, Индия — 1,7%, Ирак — 1,4% и пр. За отчетный период наибольшее сокращение числа гостей отмечено среди приезжих из Катара — на 48,5%, Ирана — на 43,4%, Израиля — на 41,7%, ОАЭ — на 28,1% и Ирака — на 24,8% меньше, чем годом ранее. В то же время отмечается приток иностранцев из Египта, Индии, Саудовской Аравии, Туркменистана, Пакистана, Китая, Японии, Грузии, Омана.

Показатели прибытия арабских граждан по праву считаются индикатором туристической привлекательности страны. Так что же пошло не так в этой отрасли и почему арабский поток свернул в Грузию? Чиновники этой сферы признают сокращении числа арабских гостей, однако убедительных официальных пояснений нет.

«Прежде чем привлекать новых туристов, скажем, из западных стран, нам следует удержать то, что имеем, то есть, арабских туристов. В настоящее время наблюдается снижение числа туристов из арабских стран, посещающих Азербайджан», — цитируют СМИ заявление главы Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA) Нахида Багирова. И если в минувшем году перед профильными организациями стояла задача продлить сроки пребывания тех же арабов с недели до месяца, теперь гости с Востока остаются здесь не более двух дней. На смену прежней загруженности гостиничной инфраструктуры, сегодня отели заняты на 30-40%

В попытках вернуть гостей из Ближнего Востока уже делаются определенные шаги. Так, в апреле было организовано посещение Азербайджана представителями туристических фирм из Саудовской Аравии и Объединенных арабских эмиратов. В ознакомительном туре, организованном Азербайджанским бюро по туризму, ожидалось участие представителей 10 фирм из Саудовской Аравии и 14 – из ОАЭ. «Накануне национальный авиаперевозчик Азербайджана провел в Эр-Рияде презентацию под названием «Азербайджан глазами сокола», на котором были представлены новые направления «Азербайджанских Авиалиний» в ряд городов Саудовской Аравии», — передает haqqin.az. По данным издания, выступая перед саудовской элитой и членами правящей династии, вице-президент АЗАЛ призывал арабов, отказавшись от Грузии, вернуться в Азербайджан.

Но спасут ли положение такие меры? Стоит полагать, что решение проблемы оттока арабских туристов упирается в плоскость глубинных причин. Несмотря на отдельные заявления о слабой работе профильных структур, в это объяснение не верится, поскольку интерес арабских туристов к Азербайджану носит директивный характер и политический подтекст. С этой точки зрения примечательно, что массовое пришествие туристов с Ближнего Востока пришлось на 2016 год, последовав после памятного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в страны Ближнего Востока. По мнению ряда политологов, арабские страны Азербайджан интересует в плоскости противостояния с Ираном. Скорее всего, страна дала понять, что не будет выступать против южного соседа. Помимо всего прочего, последние годы Азербайджан наращивает экономические связи с Ираном при содействии России.

И если ранее стороны больше склонялись к решению политических проблем, то ныне в отношениях явно превалируют экономические вопросы — это, главным образом, открытие части маршрута пути «Север-Юг» — железной дороги Казвин- Решт-Астара, что в будущем нивелирует влияние санкций к Ирану и сократит транзитный поток товаров из Южной и Юго-восточной Азии через арабские страны. Темпы сотрудничества между Ираном и Азербайджаном растут с каждым годом. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 74%. В этом году в товарообороте также продолжается тенденция роста. Так, в январе-феврале 2019 года показатель вырос уже в 4,5 раза к прошлогоднему, а за первые три месяца с начала года увеличился на 237%, объем товарооборота между Азербайджаном и Ираном составил 230,64 млн. долларов.

Страны региона Ближнего Востока внимательно следят за углубляющимся взаимодействием Азербайджана с южным соседом, что не может оставить в стороне динамику турпотока. Что же касается развития отрасли, странно измерять туристическую привлекательность притоком арабских гостей, обусловленным директивной политикой этих стран. Поскольку сфера гостеприимства должна привлекать туристов сама по себе, но это уже совсем другая история.