Победу на выборах президента Индонезии одержал Джоко Видодо

На прошедших в Индонезии президентских выборах победу одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Таким образом, Видодо переизбран на второй президентский срок, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщает ЦИК Индонезии, на прошедших 17 апреля выборах победил кандидат от Индонезийской демократической партии (PDI-P), действующий глава государства Джоко Видодо, набравший более 85 миллионов голосов избирателей.

Кандидат от оппозиционного «Движения за великую Индонезию» Прабово Субианто заручился поддержкой 44,5 процента избирателей (более 68 миллионов).

Итоги голосования обнародованы ранее заявленного срока (22 мая).

Субианто и его сторонники намерены обжаловать итоги голосования, утверждая, что в ходе выборов имели место фальсификации.

Ожидается, что оппозиция проведет акции протеста против итогов выборов по всей Индонезии, в том числе в Джакарте.