Победивший на выборах мэра Стамбула представитель оппозиции не намерен отступать

Кандидат от турецкой оппозиции Экрем Имамоглу, победивший на выборах мэра Стамбула, осудил ЦИК за его решение об отмене итогов выборов и заявил, что не отступит.

Как ранее заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ЦИК Реджеп Озель, комиссия приняла решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил Имамоглу, повторные выборы назначены на 23 июня. По словам Озеля, отмена итогов выборов связана с тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия не подписанных протоколов.

«Эти выборы, которые мы выиграли, пытаются у нас отнять. Но мы собрались здесь, ни в коем случае не отступайте. Когда они не смогли выиграть, то начали использовать предлоги для отмены выборов. Мы не отступим. Я осуждаю ЦИК», — заявил Имамоглу, выступая перед сторонниками в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он отметил, что те же избирательные комиссии, состав которых был назван предлогом для отмены выборов мэра Стамбула, в прошлом году были на выборах президента, а еще годом раньше – на конституционном референдуме, на которых ЦИК не выявил нарушений.

«Завтра я еду в Анкару, встречусь с руководством нашей партии. Мы примем самое правильное решение. Объясняйте нашу правоту. Пришло время говорить. Я ни от единого человека не приму указаний. Приму их только от 16 миллионов стамбульцев», — заявил Имамоглу.