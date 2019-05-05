Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу «Голос» дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По ее словам, победить было непросто. К тому же, она призналась, что это ее первый вокальный конкурс и она не могла привыкнуть, что ее судят.

«Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит… Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах», — отметила Дочь Алсу.

Она подчеркнула, что продолжит петь. В частности, она планирует в ближайшем будущем записать несколько своих песен.

| 2019-05-05T15:04:10+00:00 5 мая 2019, 16:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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