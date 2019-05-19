Победителя «Евровидения» отказались наказывать за старую песню

Европейский вещательный союз (EBU) не станет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса на «Евровидении-2019». Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель EBU Дэвид Гудман.

По его словам, появившийся в 2017 году в соцсетях ролик песни Arcade «не дал Лоуренсу преимущества». По этой причине песня была допущена к конкурсу.

После победы Лоуренса в сети нашли видео выступления с аналогичной композицией. Это является нарушением правил «Евровидения», гласящих, что представляемая на конкурсе песня не должна быть коммерчески выпущена или публично исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

Позднее продюсер Лоуренса — Воутер Харди — оправдался за инцидент. Он признал, что работа над песней Arcade велась в течение двух лет, и за это время было написано множество аранжировок, «от разных темпов к совершенно другому ключу».

Финал 64-го «Евровидения», в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве 18 мая. По итогам конкурса Россия оказалась на третьем месте, набрав 369 баллов. Первое место отдали Нидерландам (492 балла), второе — Италии (465 баллов) (lenta.ru)