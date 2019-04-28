Победителем F1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix стал Валттери Боттас

Гонка Формула 1 SOCAR Гран-при Азербайджана завершена.

Как сообщает #, победителем стал пилот команды Mersedes Валттери Боттас.

Второй результат у пятикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона. Третим финишировал Себастьян Феттель.

С трибуны за гонкой наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более 6 километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты — 7,6 метра. Старт и финиш — на площади «Азадлыг». Здесь же расположены боксы и пит-лейны Паддок-клуба.

Гран При Азербайджана является одной из самых зрелищных гонок в календаре Ф1, а трасса в Баку — самой быстрой из городских.

По числу поворотов она уступает лишь Сингапуру и Абу-Даби , и она тоже закручена против часовой стрелки. Максимальная скорость в конце прямой – около 370 км/ч.

Конфигурация включает двадцать поворотов – 12 левых и восемь правых, восемь из них – 90-градусные. Ширина трассы – от 13 до 7,6 метров в районе седьмого и восьмого поворотов в старом городе.