Победитель «Голос. Дети» и другие юные звезды едут на бакинскую «Зиму»

Во Дворце Гейдара Алиева 14 декабря состоится Международный детский фестиваль «Зима-2019». В этом году фестиваль отмечает свое трехлетие. Организаторы обещают, что по своей зрелищности это будет самое яркое и масштабное шоу за все предыдущие годы.

Как сообщили # в пресс-службе фестиваля, в этом году фестиваль значительно расширил географию участников. К юным азербайджанским исполнителям присоединятся звездочки из других стран. Это победитель российской версии шоу «Голос. Дети» Максим Ержан (Казахстан), Мария Магильная (Беларусь), Даниил Купч (Казахстан), Варвара Кошевая (Украина), Клара Рот (Франция), Хиггинс-Хумес Рафаэл и Кроу Шагуан (Великобритания). Все перечисленные артисты являются участниками международных фестивалей и конкурсов, каждый из них по – своему неповторим.

Всего на сцену выйдут 26 исполнителей. Поддержать юных участников придут звезды азербайджанской эстрады – поп – дива Айгюн Кязимова и Севда Алекперзаде, которые также выйдут на сцену и даже исполнят дуэт с участниками фестиваля.

Организаторами фестиваля является компания Beat Group.

Участники гала-концерта готовились к финальному дню на протяжении нескольких месяцев.

В команду наставников, как и в предыдущие годы, вошли педагог по вокалу, заслуженная артистка Украины Римма Шаповалова, музыкальный продюсер проекта Рустам Рзаев, хореограф Эмин Усейнов, режиссер – постановщик Ульвия Кенуль.

«Зима» — это не песенный и не вокальный конкурс, это – фестиваль, это праздник музыки и талантов, участники которого будут награждены специальными дипломами. В 2019 году всю постановку и съемку будет осуществлять приглашенная из Москвы группа специалистов», — сообщили корреспонденту «Зеркало» в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль «Зима» с каждым годом становится все ярче, интереснее, масштабнее. Да и участники фестиваля уже громко заявили о себе на различных престижных международных конкурсах. К примеру, группа участников «Зимы-2017» стала победителем международного музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос». Отличился и Рустам Керимов – он стал обладателем специального приза на музыкальном фестивале детского и юношеского творчества San-Remo Junior 2017. А Александр Зазарашвили — участник «Зимы-2018» — выиграл в Украине популярный телевизионный конкурс «Голос. Дети».

В этом году звезды и победители фестивалей едут уже на бакинскую «Зиму».

11-летний Ержан Максим прославился благодаря участию в 6-м сезоне музыкального проекта «Голос. Дети», где сразил и наставников, и зрителей своими вокальными данными. Мальчик прошел в финал шоу, но в шаге от победы уступил ее дочери певицы Алсу, 11-летней Микелле Абрамовой. Впрочем, после разразившегося вокруг выигрыша девочки скандала, результаты конкурса аннулировали, так как в ходе специального расследования был выявлен факт массовой накрутки голосов в пользу Микеллы. Тогда Первый канал снял спецвыпуск программы, где победителями были признаны все финалисты сезона.

Мария Магильная из Беларуси получила Гран-при на детском «Славянском базаре» в 2017 году.

Одной из ярчайших заслуг Даниила Купча из Казахстана является участие в рок-мюзикле «Три дома окнами во двор». Восторженные отзывы о таланте юного артиста звучат и по сей день.

Среди множества талантов участницы французского шоу «Голос. Дети» Клары Рот числятся также игра на гитаре и работа моделью.

Украинская участница Варвара Кошевая — дочь комика и артиста Евгения Кошевого из проекта нынешнего президента Украины «Квартал 95». Юная артистка не отстает от своего отца, и в свои 11 уже успела не раз засветиться в популярных шоу – «Рассмеши комика», «Лиге Смеха», «Танцы со звездами 2», «Дуэт со звездой».