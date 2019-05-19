Победитель «Евровидения» нарушил главное правило конкурса

Победитель «Евровидения» из Голландии Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Видео выступления с аналогичной композицией опубликовано на видеохостинге You Tube в 2017 году.

Этот факт может стать поводом для пересмотра итогов конкурса.

25-летний Дункан Лоуренс, исполнивший композицию Arcade («Аркада»), набрал 492 балла. Вторую строчку занял итальянский артист Mahmood с 465 баллами. Российский певец Cергей Лазарев получил 369 баллов и занял почетное третье место.

Позже он заявил о предвзятом отношении судей к России. По его мнению, это связано с политической обстановкой в мире.

Соревнование проходило в Израиле. В финале конкурса выступили 26 стран.