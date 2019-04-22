Победа Владимира Зеленского — реванш «регионалов»?

В Украине завершился второй тур президентских выборов. После обработки Центризбиркомом 90,25% электронных протоколов Владимир Зеленский значительно опережает своего конкурента Петра Порошенко. По данным ЦИК, 73,18% избирателей проголосовали во втором туре выборов за представителя партии «Слуга народа», а 24,49% — за действующего главу украинского государства. Таким образом, за Зеленского отдали свои голоса более 12,2 млн. избирателей, свыше 4 млн. — за Порошенко. Сам Порошенко уже признал поражение, поздравил Зеленского и даже предложил ему свою помощь в работе.

Безусловно, главная причина поражения Порошенко состоит в том, что он не оправдал больших надежд украинцев. Не было судов над всеми, кто ассоциировался у украинцев с прежней властью, с Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Не были обнародованы имена всех виновных в расстреле «Небесной сотни», в трагедии в Илловайске и в иных трагических поражениях украинской армии в ходе войны в Донбассе. Общество так и не получило точный ответ на вопрос о том, почему, практически без единого выстрела, российским войскам удалость захватить Крым?

Все это наложилось на чудовищный рост тарифов на коммуналку, на коррупционные скандалы, связанные с окружением Петра Порошенко.. На данных, очевидных проблемах, и сыграл Зеленский, сам в реальности так и оставшийся политиком, от которого непонятно, чего стоит ждать украинцам. По большому счету, более 73% избирателей поверили в доброго волшебника, в сказку. И это — поистине уникальное явление на всем постсоветском пространстве.

О том, что сказка и реальность сильно отличаются, граждане Украины поняли уже в понедельник. Дело в том, что во время избирательной кампании, Зеленский говорил, что для того, чтобы прекратилась война на Донбассе, нужно «просто перестать стрелять». Уже тогда у экспертов появились серьезные сомнения в том, что Зеленский адекватно воспринимает политические реалии. Позже, в ходе дебатов на стадионе Зеленский вменял Петру Порошенко в вину то, что он не закончил войну России против Украины.

И вот, уже после победы Зеленского на президентских выборах, в его штабе заявили, что «нет возможности» закончить войну на востоке Украины и остановить российскую агрессию. Об этом заявил в эфире канала ICTV спикер штаба Дмитрий Разумков, передает ЛІГА.net. Разумков, чтобы было понятно, это тот самый человек, который отдувается все это время за Зеленского, организовывает его интервью и часто комментирует все вместо нового президента Украины.

Так вот, Разумков отметил, что Минские соглашения «во многом не работают», но «отходить от них нельзя, потому что к ним подвязаны все ключевые санкции». «На самом деле, это действительно самый тяжелый вопрос, потому что, по большому счету, в стране идут две войны: одна на востоке, и там украинская армия справляется, и вторая — внутри страны, это война с коррупцией…», — сказал Разумков. На вопрос, есть ли конкретные механизмы, как начать процесс завершения войны, представитель Зеленского отметил, что «это длительный процесс». «Никто, к сожалению, не имеет возможности закончить войну завтра. Обещать это было невозможно и нельзя», — заявил Разумков.

Вот, первое доказательство того, что между предвыборной критикой в адрес оппонента и способностью достичь результата самому — пропасть огромного масштаба. Есть и второй такого рода пример. Тот же Разумков уже заявил, что снижение тарифов на коммунальные услуги — не в компетенции главы государства. Это – абсолютная правда. Но, проблема в том, что немалый процент голосовавших за Зеленского на полном серьезе верили, что после его избрания президентом, цены на ЖКХ серьезно снизятся. Такая вот получается история разочарований. Которой не будет, судя по всему, конца и края. И сколь долго продержится на своем посту Зеленский, в условиях вполне ожидаемого и неминуемого разочарования им, вопрос открытый. Я лично вовсе не исключаю, что уже через год в Украине состоятся внеочередные президентские выборы. Пока же, могу заметить, что победа Зеленского сильно окрылила бывших соратников Виктора Януковича. Он, кстати, направил свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с победой во втором туре президентских выборов. В своем письме Янукович винит Петра Порошенко, а выбор, который сделали 21 апреля украинцы, называет «мудрым». «Украинцы доверились Вам и надеются на то, что Вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их. Я желаю Вам крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов на Вашем высоком и ответственном посту Президента Украины», — говорится в письме.

Кроме того, бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов собирается вернуться в Украину в следующем месяце. Об этом он сказал в эфире телеканала «Макси ТВ» («Наш»), обсуждая результаты выборов президента. «Да, обязательно. Я в мае месяце буду в Украине», — заявил Портнов, отвечая на вопрос, возвращается ли он из эмиграции после победы Владимира Зеленского. Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. «диктаторских законов», курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

А еще, сразу несколько источников LB.ua, близких к руководству парламента, сообщили, что нардеп Виталий Писаренко, замглавы депутатской группы «Возрождение», давний и близкий соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде. Но и это еще не все. Все больше раздается тревожных звоночков из регионов, что в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского успешно работают бывшие «регионалы». И не только работают, но и берут под контроль целые регионы.

Например, Одесскую и Винницкую область. Одесскую кампанию Зеленского, по данным украинских СМИ, с самого начала финансово поддерживают одиозные нардепы и бизнесмены, тесно связанные с Януковичем – Александр Пресман и Виталий Барвиненко, а из 11 представителей Зеленского в окружных комиссиях Одесской области – трое так или иначе связаны с Партией регионов, ее сателлитами и наследниками. Наконец, поддерживающий пророссийское направление Украины народный депутат украинского парламента Михаил Добкин в комментарии к посту известной украинской журналистки Янины Соколовой пригрозил физической расправой сторонникам действующего президента Украины Петра Порошенко.

Все это, безусловно, можно трактовать и как преждевременную радость «регионалов». Но, есть также и вполне серьезные опасения, что речь в реальности идет о реальном реванше прежней власти и пророссийских сил. Безусловно, ясность во все эти вопросы должен будет внести сам Зеленский. И, если его позиция разочарует украинцев, то мы увидим преждевременный уход нового президента Украины с политической сцены. У украинцев уже есть традиция смещения неугодных президентов совершенно разными способами.