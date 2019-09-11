Победа приближающая поражение

В 85 субъектах России прошли выборы. Избирали 16 губернаторов, но в основном депутатов соответствующих законодательных собраний.

По сравнению с предыдущими выборами в 2014 году партия власти «Единая Россия» (ЕР) понесла потери. Где весьма значительные, где не очень. И только в Татарстане у нее был прирост.

Дальний Восток и на этот раз показал себя оппозиционным и протестным регионом. Там в четырех областях не выбрали в прошлом году кандидатов власти в губернаторы. И на этот раз в Хабаровском крае победил кандидат партии Жириновского ЛДПР. В региональном парламенте ЕР имела 30 мандатов из 36. Теперь у нее только два депутата.

Особо отметим серьезные потери ЕР в Севастополе. В городском законодательном собрании ЕР располагала 21 мандатом из 24. Хотя это большинство раздирали внутренние конфликты. Теперь же партия потеряла 8 мандатов и теперь у нее только 14 депутатов.

Главное внимание было привлечено к выборам в Москве и Санкт-Петербурге. Давно опробованная партией власти технология уменьшения явки на этот раз дала сбой. Причем в двух столицах.

В северной явка составила около 20%. И хотя удалось добиться избрания в первом туре губернатором Александра Беглова с результатом чуть более 64%, на выборах в законодательное собрание результаты оказались настолько ошеломляющими, что избирательные комиссии не хотели вводить показатели в систему учета голосов ЦИК. Уже очевидно, что в нескольких муниципальных советах оппозиция получила большинство, что означает в них потерю ЕР контроля над бюджетом.

В Москве ситуация оказалась наиболее конфликтной. Из-за недопуска оппозиционных кандидатов к выборам проходили митинги и демонстрации. Оппозиционных вожаков подвергали административным арестам. Людей банально запугивали, а некоторые за участие в протестах получили реальные сроки заключения.

Власть в столице рассчитывала, что низкая явка, а к этому призывали некоторые оппозиционеры, поможет ей получить нужные результаты. Все оказалось наоборот. Явились те, кто настроен против власти и проголосовали соответствующим образом. В отличие от других городов и Санкт-Петербурга в частности, в Москве на участках было довольно много наблюдателей от оппозиции, и их контроль помешал власти заниматься фальсификациями и подтасовками.

И это сказалось на результатах. Во фракцию ЕР входили 28 депутатов из 45, вместе с 10 представителями объединения «Моя Москва» они составляли уверенное большинство. Теперь выдвиженцы партии и мэрии вместе располагают ориентировочно всего 25 мандатами.

Несмотря на относительные возможности Московской городской думы, она превращается в место для дискуссий. Первая и довольно жаркая обещает быть по бюджету. Через две недели необходимо утвердить бюджетную резолюцию, и она становится острой головной болью для мэрии и городского головы Сергея Собянина.

Какие же выводы следуют из местного голосования в России, которому ранее не придавали особого значения.

Во-первых. Сбоить начинает политтехнологическая конструкция, когда из администрации президента ставят задачу и доводят контрольные цифры. Региональная власть должна выполнять без разговоров и замечаний. Ссылки на особые условия и местные проблемы не принимаются.

С учетом проблем в четырех дальневосточных областях и краях на прошлых выборах из центра поставили задачу учесть ошибки и не допустить новых. Хабаровский результат показывает, что региональная власть потеряла, пусть частично, контроль над ситуацией.

Кремль продолжает мыслить категориями ручного управления и даже считает, что добился на этих выборах удовлетворительных результатов. На самом деле это принципиальная ошибка. Выборы в столице показали не просто рост протестных настроений, а их перерастание в новое качество.

Во-вторых. Оппозиция в столице при всей своей раздробленности показала отличные возможности мобилизации своих сторонников и донесения нужной точки зрения до избирателя.

Призыв Алексея Навального, к так называемому умному голосованию нашел отклик. Смысл его заключался в том, чтобы голосовать за любого понравившегося кандидата, но не того, кого поддерживала ЕР. Если такого в округе не оказывалось, то голосовать за любого, но не из власти.

В-третьих. Репрессивный характер действий власти, в частности, в отношении Навального, постоянные административные аресты его и других лидеров оппозиции вызвали сильное чувство протеста и соответствующее голосование. Уже очевидно, что Навальный превращается в лидера оппозиции и власть своими неуклюжими действиями только способствует этому.

В-четвертых. Нервозность власти проявляется в попытках приписать немногочисленным свободным СМИ организацию несанкционированных митингов. В Следственный комитет была вызвана генеральный директор телеканала «Дождь» Наталия Синдеева. Дело в том, что во время митингов и шествий телеканал вел прямые трансляции с этих мероприятий, что следователи пытаются рассматривать как призыв к массовым беспорядкам.

В целом ситуация становится более острой. В столице Бурятии Улан-Удэ проходит несанкционированный митинг, на котором поют гимн республики на русском языке и звучат политические требования. Собравшиеся требовали отмены выборов мэра Улан-Удэ, где победу при поддержке губернатора-единоросса одержал Игорь Шутенков, набравший 52,52%, опередив сенатора от КПРФ Вячеслава Мархаева (36,58%).

Как пишет «Байкал-Daily», сам Мархаев, побывавший на митинге, назвал выборы «махинацией и жульничеством». Кроме него, на площади был депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов. Собравшиеся потребовали встречи с главой региона Алексеем Цыденовым, однако политик на площади не появился.

Дело даже не в том, что силовики разгонят митинг в столице Бурятии. Чем больше будут разгонять, тем сильнее будут звучать протесты, и консолидируется оппозиция.

Наибольшую опасность для власти представляет именно электоральные возможности ее противников. Как отметил политолог Аббас Галлямов, «Ситуация будет ухудшаться и дальше, экономика стагнирует, уровень жизни снижается, пессимизм населения растет, запрос на обновление усиливается. Протест приобретает все более антисистемный характер. Москвичи, например, уже готовы голосовать за кого угодно, лишь бы назло властям. В этой ситуации контроль над механизмами выдвижения перестает быть панацеей, спасающей власть от недовольства избирателей. Эта модель поведения теперь начнет проникать в глубинку».

Приближаются выборы в Государственную думу. И по большому счету у властей нет никакого механизма контроля процесса, кроме грубых действий либо по недопуску оппозиционных кандидатов к выборам, либо подтасовки и фальсификации.

Есть еще одна проблема. Так называемая системная оппозиция в виде КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР была с властью, пока вертикаль демонстрировала свою силу. Теперь же эрозия электоральной базы, в первую очередь в больших городах и столицах очевидна и системная оппозиция начнет дистанцироваться от власти.

Неизбежен процесс пусть и временных, но совместных действий системной и несистемной оппозиции. И это не предвещает Кремлю ничего хорошего уже в самом ближайшем будущем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «В целом прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии «Единая Россия». Другими словами, он считает, что ЕР победила. А может она приближает такими успехами свое поражение?