Победа народа

Эквадор, о жарких событиях в котором мы слышали еще несколько дней назад, постепенно возвращается к обычной жизни. Массовые акции протеста парализовали эту южноамериканскую страну на одиннадцать дней. Спокойствие на улицы городов возвратилось только после того, как правительство отозвало вызвавший народное недовольство указ об отмене субсидий на дизельное топливо и отказалось повышать стоимость проезда в общественном транспорте. В столице Кито уже не действует комендантский час, и режим ЧП снят.

Но вообще, акции неповиновения и последовавшие за ними беспорядки успели оставить неизгладимый след. В ходе протестов погибли восемь человек и около 1500 получили ранения. Экономические потери составили 1,6 млн. долларов. Особенно пострадал малый бизнес.

Нефтяные объекты возобновили работу, правда, пока не на полную мощность. Но цены на бензин вернулись к тем, что были до кризиса, и теперь автомобилисты спешат наполнять топливные баки.

Но как ни крути, перед нами пример того, как уличные выступления заставили правительство пойти на попятную. Мало в какой стране простым людям удается проявить такую силу и решимость в отстаивании своего права жить и дальше хотя бы не хуже, чем вчера.

И конечно интересно, как это все началось и кончилось. Президент Эквадора Морено, с красноречивым именем Ленин, пришел к власти как кандидат левых сил и под левыми лозунгами. Именно его, своего многолетнего вице-президента, поддерживал на выборах предыдущий президент Рафаэль Корреа, который руководил страной в 2007-17 годах и был союзником президента Венесуэлы Уго Чавеса. Однако уже через несколько месяцев у власти Морено полностью изменил курс предшественника, стал союзником США, поссорился с Корреа и Венесуэлой, а теперь обвиняет их в подрывной деятельности.

66-летний Морено единственный в мире лидер государства, который передвигается на инвалидной коляске — после нападения грабителей в 1998 году у него парализованы ноги. За деятельность по оказанию помощи инвалидам выдвигался кандидатом на Нобелевскую премию мира, а также написал несколько книг о том, как с помощью юмора преодолевать тяжелые жизненные ситуации.

Впрочем, последние две недели ему было явно не до смеха. Волна бурных кровавых протестов, столкновений с полицией, горящих шин — правительству пришлось бежать из столицы и ввести в городе чрезвычайное положение.

Протесты начались после того, как правительство в начале октября объявило о прекращении субсидий в рамках сокращения госрасходов — таким было условие для предоставления кредита в размере 10 млрд. долларов США от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Межамериканского банка развития.

Президент заявил, что субсидий на топливо, введенных еще в 70-х годах и стоивших бюджету 1,3 млрд. долларов ежегодно, больше не будет. Морено упирал, что отмена топливных субсидий критически важна для спасения экономики государства — власть хочет и обязалась сократить в 2020 году дефицит бюджета с 3,6 до 1 млрд. долларов. Но население нефтедобывающего Эквадора этого и слушать не захотело — двойной рост цен на бензин немедленно вывел на улицы тысячи людей.

Столкновения между протестующими и полицией заставили президента объявить чрезвычайное положение. После чего он обвинил своего политического оппонента Рафаэля Корреа в сговоре с венесуэльским руководством с целью дестабилизации в Эквадоре.

Тем временем, протесты росли, обострялись, изо дня в день становилось больше погибших и раненых. Протестующие даже взяли в плен десятки полицейских в разных местах по всей стране.

Затем демонстранты пытались штурмовать парламент страны и президентский дворец в Кито. Захватили и подожгли здание Службы генерального контролера, которая занимается финансово-экономическим контролем в стране.

В конце концов протестующие пришли к соглашению с правительством. И это — результат переговоров при посредничестве ООН и католической церкви. Переговоры транслировало в прямом эфире государственное телевидение.

В совместном заявлении было сказано, что правительство отозвало свой указ №883 об отмене субсидий на топливо.

Но на фоне этих бурных событий ушло на второй план то, что программа изменений в направлении рыночной экономики, объявленная Морено 1 октября, содержит еще 18 других пунктов. Так что не исключено, что народу и правительству Эквадора предстоит схлестнуться еще не раз.

И, кстати, некоторые наблюдатели уже отмечают, что Эквадор может стать началом пожара, который охватит всю Южную Америку, потому что для всех ее стран проблемы Эквадора типичны и хорошо знакомы.