По вине ИВ Сумгайыта инвалид может оказаться на улице

В # часто обращаются инвалиды, которые сталкиваются с чиновничьим произволом.

Большинство жалоб связано с жилищными проблемами инвалидов.

Недавно к нам обратилась супруга инвалида II группы Эхтирама Мамедова Сакита Мамедова.

«Мой муж принимал участие в Карабахской войне — он инвалид II группы. У нас был в Бинагадинском районе.

В 2014 году рядом с нашим домом была построена мечеть имени Гейдара Алиева.

10 октября 2017 года к нам обратился заместитель главы исполнительной власти Сумгайыта Фаик Керимов. Он заявил, что рядом с мечетью будет разбит парк, а наш дом попадает в зону этого парка и будет снесен. Взамен он обещал предоставить прекрасную трехкомнатную квартиру в новостройке в городе Сумгайыте», — рассказала # Сакита Мамедова.

По словам Сакиты Мамедовой, они очень обрадовались. «Наш собственный дом был старый, обветшалый, а тут квартира в новостройке — мы очень обрадовались. В конце октябре 2017 года, когда мы переезжали, Фаик Керимов даже послал за нами грузовик, чтобы мы могли перевезти вещи.

Но вместо квартиры в новостройке нас отвезли на съемную квартиру.

Тот же Фаик Керимов пообещал, что новостройка будет построена в ближайшее время и, пока мы будем жить на съемной квартире, аренду будет оплачивать исполнительная власть», — говорит жена инвалида. «Но никакой квартиры мы так и дождались. Более того, в феврале 2019 года хозяева квартиры заявили нам, что исполнительная власть отказалась вносить арендную плату. Наше обращение в исполнительную власть Сумгайыта ни к чему не привело». По словам С. Мамедовой, оплату исполнительная власть возобновила, только после жалобы в Фонд Гейдара Алиева.

Но покой этой семьи длился недолго. Как говорит Сакита Мамедова, недавно исполнительная власть вновь отказалась платить за съем квартиры.

«Хозяин квартиры требует, чтобы мы освободили квартиру. У меня на руках трое детей и муж, который недавно перенес операцию. Куда я пойду с ними?», — задается вопросом жена инвалида.

Глава пресс- службы исполнительной власти Сумгайыта Эйваз Годжаев заявил #, что ИВ продолжает ежемесячно вносить плату за съем квартиры, в которой проживает семья Эхтирама Мамедова. Когда мы напомнили, что заместитель главы ИВ обещал им квартиру, глава пресс-службы сказал:

«Фаик Керимов уже не работает заместителем главы исполнительной власти, и я не знаю, что он обещал семье Эхтирама Мамедова».

К сожалению, Эйваз Годжаев не смог ответить и на вопрос, сколько еще семье инвалида придется жить на съемной квартире?

Мы нашли хозяина квартиры, в которой проживает семья Эхтирама Мамедова. Джалал Гасанов не смог ответить на наши вопросы, так как после операции находится в больнице. «Мы не имеем ничего против семьи Мамедовых. Но нам срочно нужны деньги на лечение брата. А исполнительная власть не выполняет свое обещание и не платит деньги за аренду», — заявила # сестра Гатиба Ахмедова.

Интересно, семье инвалида вновь придется обращаться за помощью в Фонд Гейдара Алиева? Будем надеяться, что статья возымеет действие.