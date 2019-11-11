По Варшаве прошли маршем десятки тысяч националистов

Десятки тысяч демонстрантов, главным образом члены ультранационалистических организаций, прошли в понедельник, 11 ноября, маршем по Варшаве по случаю Дня независимости Польши. Шествие националистов сопровождалось скандированием традиционного в Польше лозунга ультраправых — «Бог, честь, родина», сообщает Русская Служба DW.

Многие демонстранты несли красно-белые польские флаги. Вскоре после начала акции несколько активистов подожгли сигнальные ракеты, после чего отдельные участки маршрута заволокло дымом.

«Мы должны вернуться к своим корням. Наш мир забыл о боге и христианстве», — считает один из лидеров националистической организации «Марш за независимость» Роберт Бакевич.

Обстановка в Польше серьезно поляризовалась после прихода к власти консервативной партии Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» (ЗиС) в 2015 году. Ее члены настаивают на возрождении патриотических и католических ценностей в обществе и на отказе от западного либерализма, напоминает Reuters. Критики партии утверждают, что она негласно поощряет группы со склонностью к фашистской и антисемитской идеологиями, однако в ЗиС это отрицают.

Ни члены правительства, ни президент Анджей Дуда в марше не участвовали. Наряду с шествием, в Варшаве состоялись памятные мероприятия: возложение венков, парады и концерт.