По улице моей который год… перекрыт проход

В редакцию «Зеркало» обратилась группа лиц, проживающих в районе административного здания МЧС Азербайджана и средней общеобразовательной школы №20, с жалобой. Да не с простой. По словам жителей, в одном из зданий, расположенных на дороге, предназначенной для пешеходов, работает ресторан. Примерно месяц назад руководство ресторана решило, что внутреннего помещения недостаточно, и захватило почти половину дороги. “Там поставили деревья в высоких горшках, огородили столы и стулья. Мы пытались что-то сказать, но реакции не было. Хотели сфотографировать, чтобы обратиться в соответствующие инстанции, но и этого нам не позволили. Решили обратиться к вам”, — рассказали жители.

Граждане также подкрепили свои слова фотоснимками, на которых ясно видно, что на самом деле территория, предназначенная для выносных столиков, заняла чуть ли не половину прохожей части. А если учесть, что на этой территории находится МЧС и школа, то представить поток прохожих нетрудно.

Вспоминается недалекий 2013 год. Тогда будучи главой Исполнительной Власти города Баку, Гаджибала Абуталыбов запретил выносные столики в центре города. После этого распоряжения на площади Фонтанов были снесены выносные столики, зонты, кабинеты ресторанов «Şaurma», «Mado», «All chicken». Из исполнительной власти Сабаильского и Насиминского районов заявляли, что данное решение принято в связи с тем, что рестораны незаконно использовали прилегающую территорию, а Исполнительная власть столицы во главе с господином Абуталыбовым предотвратила данное незаконное действо.

Что ж, не так много воды утекло с тех пор, как решение было принято и исполнено. Но, действие решения длилось, как видно недолго.

Предприниматели и хозяева общепитов увидев, что уважаемый Гаджибала муаллим уже не занимается такими «мелкими делами», решили возобновить свою деятельность. Хотя, захват прилегающей территории нарушает права как потребителей этих самых ресторанов и кафе, так и простых прохожих.

Руководитель Союза потребителей Азербайджана Эйюб Гусейнов говорит, что подобные выносные кафе и рестораны опасны для потребителей, для их здоровья. “За этой сферой следит Департамент потребительского рынка и услуг при исполнительной власти города Баку. К сожалению, нередко подобные действия, как и уличная торговля, узакониваются путем выдачи чека. Таким образом, нарушители получают разрешение на деятельность. Это нежелательно. Особенно в вопросе продуктов питания и готовой пищи, а также продуктов сельского хозяйства. Эти продукты нельзя продавать на улицах. Но, на это есть спрос потребителей. В основном это очень распространено на автобусных остановках и так далее. Например, в антисанитарных условиях готовят пирожки и так далее. Что касается деятельности ресторанов и кафе на улицах, в большинстве самых развитых европейских стран эта практика существует. Но, это не означает, что это хорошо. Международные организации защищают права потребителей против уличных общепитов. Да, такие кафе и рестораны есть и в Париже, и в Лондоне и во многих других крупных городах. В Азербайджане именно на эту практику и основываются, когда говоришь, что подобная деятельность нежелательна. В Азербайджане, и в частности в Баку это вообще недопустимо, учитывая как у нас пыльно. Это нарушение прав потребителей и сказывается на здоровье людей. Результаты этого урона можно увидеть в очередях, которые мы наблюдаем в аптеках, клиниках”, — считает Э.Гусейнов.

Эксперт также отметил и нарушение прав пеших граждан, которые проходят по территории, огороженной владельцами ресторанов и кафе: “Но, если вы спросите, они представят вам разрешение. Органы, выдающие подобные разрешения не должны этого делать. Но, здесь наблюдается фактор взятки. Ведь нарушаются права и потребителей, и граждан, живущих вблизи этих заведений, учитывая, что это мешает передвижению. Выдавая разрешения, соответствующие инстанции должны учитывать, что объекты общепита не имеют права мешать движению”, — добавил руководитель Союза потребителей Азербайджана. Эйюб Гусейнов отметил, что как минимум один-два раза в месяц к ним на телефон поступают подобные жалобы. “Но, письменно к нам пока никто не обращался”, — подытожил Э.Гусейнов.

Пресс-секретарь Департамента потребительского рынка и услуг Алиаббас Багиров отметил, что в 2013 году на самом деле было принято такое решение. “Все выносные столики кафе и ресторанов были убраны, а постройки снесены. Но, потом жители города высказали недовольство, заявив, что в летний сезон, когда очень жарко, приятнее сидеть на открытом воздухе, чем в помещении. Правда, если это не нарушает права граждан и не мешает проходу пешеходов”, — сказал он.

По словам А.Багирова, Эльдар Азизов, назначенный заместителем главы Исполнительной власти города Баку, устно распорядился внимательно следить за уличной торговлей, защищать права граждан на отдых, предотвращать нарушения порядка, не позволять нарушения законодательства в вопросе предоставляемых на улицах услуг. “Письменного распоряжения по этому поводу, правда, пока нет”, — подытожил Алиаббас Багиров.

И так, если и вас беспокоит ситуация, созданная тем или иным объектом, нарушаются ваши права как пешехода, выносные столики кафе или ресторанов мешают проходу и так далее, вам достаточно просто обратиться в соответствующий департамент Исполнительной Власти города. А если к вашим доводам останутся глухи, просто письменно обращайтесь в Союз потребителей Азербайджана. Вам обязательно помогут. Просто знайте, что мешать вам проходить по дороге, предназначенной для пешеходов, уж точно не имеют права.

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